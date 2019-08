Eigentlich hätte der 3. Oktober doppelten Anlass zur Freude gegeben. Am Tag der Deutschen Einheit sollte im Hegau der Hohentwiel-Tag stattfinden – ein Familienfest mit vielfältigem Programm rund um die Festungsruine auf Singens Hausberg. In Abstimmung mit der Stadt wurde nun aber beschlossen, den Festtag auf 2020 zu verschieben. Das schreibt die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung.

Der Grund: Die erhebliche Gefahr durch Felsabstürze an den brüchigen Felswänden sei leider noch nicht gebannt. Daher sei die Festungsruine ab dem Zugangstor/Drehkreuz bei der Karlsbastion mitsamt dem Zuweg nach oben für den Besucherverkehr immer noch nicht freigegeben.

Nächster Termin im Frühjahr?

Schweren Herzens habe sich die für den Hohentwiel zuständige Schlossverwaltung Salem in Absprache mit der Stadt Singen dazu entschlossen, den Hohentwiel-Tag für 2019 abzusagen. Die Sicherheit der Gäste gehe vor, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Der Festtag werde 2020 stattfinden, dann mit einem umfangreichen attraktiven Programm. „Wenn es gut läuft, wird der Hohentwiel-Tag zeitnah im Frühjahr stattfinden“, sagt die Leiterin der Schlossverwaltung Salem, Birgit Rückert, auf Anfrage des SÜDKURIER.

„Eigentlich hatten wir ein Programm mit Vorträgen und Sonderführungen rund um die Ruine geplant“, berichtet Birgit Rückert. Auch für den Folgetermin im kommenden Jahr sei geplant, den Berg aus verschiedenen Perspektiven vorzustellen. „Von der Natur, über die Ritter, die hier gelebt haben bis hin zum Dreißigjährigen Krieg“, beschreibt Rückert Themen und Epochen, die dabei eine Rolle spielen sollen.

Der neue Termin werde rechtzeitig mitgeteilt, verspricht die Leiterin der Schlossverwaltung. Birgit Rückert verweist zudem darauf, dass die Karlsbastion und die Wege von unten bis zur Karlsbastion von der Steinschlaggefahr nicht betroffen und deshalb frei zugänglich seien. Auch das Info-Zentrum mit dem Shop sei weiterhin geöffnet.