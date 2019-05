In Konstanz wird der Klimanotstand ausgerufen und in Singen dreht ein Helikopter seine Kreise über der Stadt. Während Freitag für Freitag Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen, steigen ihre Klassenkameraden am Samstag in den Hubschrauber. 120 Liter Treibstoff für einen Vormittag. Passt das? „Das Wetter passt“, erklärt Dirk Oehle. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Singen Süd weiß, wie wichtig das richtige Klima für den Erfolg einer Großveranstaltung wie der Singener Leistungsschau ist. Zu heiß ist schlecht, zu kalt sowieso – und zu feucht sollte es auch nicht sein. Und Oehle weiß, dass es eine Attraktion braucht, um die Massen zu begeistern. So gesehen war zum Start der diesjährigen Leistungsschau fast alles perfekt. „Wenn jetzt noch das angekündigte Unwetter an uns vorbei zieht, passt alles“, sagt Oehle und steigt in den Helikopter, um eine Runde über die Stadt zu drehen.

Hubschrauber-Rundflüge sind die große Attraktion zur inzwischen zwölften Auflage der Leistungsschau im Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen der Interessengemeinschaft Singen Süd. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Handelsklima in der Stadt zu fördern. Und die Nachfrage ist riesig. „Ich weiß gar nicht, ob alle mitfliegen können, die wollen“, so Oehle. Den immer wieder freitags von Schülern in Singen und europaweit angeprangerten Klimawandel will er dabei nicht aus den Augen verlieren. Aber man müsse abwägen. „Leistungsschau ist ja nicht jedes Wochenende“, sagt er. Ähnlich sehen es unzählige Leistungsschau-Besucher. „So was ist ein einmaliges Erlebnis“, erklärt die Schülerin Amelie Fleischmann aus Randegg. Gerade ist sie nach einem Rundflug aus dem Hubschrauber heraus geklettert und die nächsten Fluggäste stehen schon bereit. Knapp zehn Minuten dauert das Erlebnis in luftiger Höhe mit Ausblicken auf den Hegau. „Es war super schön“, gesteht auch Luciana von Gersdorff, die mit ihren Eltern Indra und Constantin aus Seelfingen nach Singen gekommen ist, um den Hegau von oben zu betrachten. Danach geht es quer durch die Singener Südstadt, um die neuesten Automodelle ebenso zu bewundern, wie Raritäten vergangener Jahre.

Viele Besucher waren unterwegs und das Rooming-in-Konzept ist aufgegangen. Verschiedene Firmen präsentierten sich an zentralen Punkten – wie hier im Audi Zentrum. Bilder: Sabine Tesche | Bild: Tesche, Sabine

Klimawandel ist für Oehle – zumindest im übertragenen Sinne – kein Fremdwort: Zumindest einen hat er an vorderster Front miterleben dürfen. Doch die Zeiten, als das Klima zwischen Südstadtgewerbe und Innenstadthandel mehr als vergiftet war, sind längst vorbei. Inzwischen ziehen die Einzelhändler und Gewerbetreibende der Stadt – nicht zuletzt dank des Standortmarketingvereins Singen aktiv – an einem Strang.

Palmen statt Schneeschauer: Das Wetter hat am Wochenende mitgespielt. | Bild: Tesche, Sabine

Genau dies wird jedes Frühjahr mit dem verkaufsoffenen Sonntag dokumentiert: Entweder die IG Süd organisiert die Leistungsschau oder der City Ring den Innenstadt-Erlebnissonntag Singen Classics. Automobile spielen dabei fast immer eine Hauptrolle, denn die Bedeutung der sogenannten Automeile für den Wirtschaftsstandort Singen ist kaum zu unterschätzen. „Diese Ansammlung großer Marken zieht viele Kunden in die Stadt“, ist Klaus Bach vom gleichnamigen Toyota-Autohaus überzeugt. Aber auch er merkt den Wandel in der Branche. Der Blick auf die Klimafreundlichkeit beschäftigt Autokäufer. „Wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug“, erklärt Ekkehard Halmer. Dabei werden auch die Hybrid-Fahrzeuge von Toyota in Augenschein genommen.

Bei Südstern Bölle zeigten Models Mode von Heikorn. | Bild: Tesche, Sabine

Die Reduktion von Schadstoffausstoßen ist auch für Karl Mohr, Chef in der Singener Niederlassung von Thüga Energie, ein großes Thema zur Leistungsschau. Der Energieversorger hat in Zusammenarbeit mit dem VW Zentrum alternative Antriebssysteme zum Thema gemacht. „Neben Elektromobilität sollte der Gasantrieb nicht vergessen werden“, erklärt Mohr. Auch das sei eine emissionsarme Alternative, die zur Leistungsschau dem breiten Publikum vorgestellt wurde. Bis zu 50 000 Besucher haben die Veranstalter zur diesjährigen Leistungsschau erwartet.

Dirk Oehle holt die Gewinnerinnen am Hubschrauber ab: Claudia Schmutz aus Engen, Sandra Probst aus Hilzingen und Ines Vonderheide aus Mühlhausen-Ehingen (v.l.) | Bild: Tesche, Sabine

„Der Sonntag war wieder der wichtigste Tag“, bilanziert Oehle. Auch für die Helikopter-Aktion. Schlange stehen war angesagt für all jene, die eine Runde drehen wollten. Alle anderen konnten auf dem weitläufigen Leistungsschau-Gelände kulinarische Köstlichkeiten genießen, die neuesten Trends für die eigenen vier Wände kennenlernen oder mit einem der drei Bähnle die ganze Bandbreite der Veranstaltung von Ost nach West erfahren – und zum Abschluss noch einen Abstecher in die Innenstadt machen, wo der Singener City-Ring ebenfalls zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen hat.

Das Handelsklima am Fuße des Hohentwiel stimmt. „Wir haben eine Handelszentralität von beinahe 200“, betont Gerd Springe als Vorsitzender des Standortmarketingvereins Singen aktiv. 200, das bedeutet, dass fast genau so viele Kunden des Singener Handels aus der Stadt selbst kommen, wie aus dem Umland. Ein Blick auf die Autokennzeichen der Besucher hat das schnell bestätigt.

