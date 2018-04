Singen Der Hegau wird zur Theaterkulisse

Neue Vulkantour zeigt die Region aus ungewohnter Perspektive. Im Reisebus gibt es Comedy.

Das Conti wird bald verschwunden sein, aber Raissa träumt noch von Johnny und Johnny manchmal von Raissa, vielleicht mehr als er zugeben möchte. An Bord des Busses der neuen Comedy-Vulkantour werden sie sich zum ersten Mal wieder begegnen. Zwischen den Vulkanen wird es dann wieder feurig.

Nach der erfolgreichen Premiere der Tour im Jahr 2017 wird es in diesem Jahr eine neue Auflage geben. "Wir haben neue Songs dabei", kündigte Christine Neu alias Raissa Rusticalova an, und sein Johnny Saloppi werde "die Herzen der Frauen brechen", ergänzt HP Neu der diesen erstmals bei einer Bustour spielen wird. Beide Schauspieler führen ihre Rollen aus dem Conti-Theaterstück fort, was genau Saloppi dort eigentlich gemacht hat, bleibt im Dunkeln.

Wie bei der letzten Tour nehmen die Schauspieler als Teilnehmer an der Tour teil, Stück und Tour verschwimmen. Für Christine Neu, als zur Nagelstudiobesitzerin gewordenen Tänzerin, gab es nach den letzten Touren sogar Anfragen, wo sich denn nun ihr Studio befindet.

Von Friedingen aus fährt der Bus zunächst den Hohentwiel an, von dort aus den Mägdeberg und schließlich das Höwenegg. Unterwegs gibt es Theater, aber auch ein Quiz und Wissenswertes über den Hegau. "Infotainment auf höchstem Niveau", lachte HP Neu.

Michael Mayer von Hohentwiel Reisen Mayer freut sich über dieses Angebot im Programm seines Unternehmens: "Damit kommen wir mal von normalem Programm weg". Besonders die Altersdurchmischung gefällt ihm: "Letztes Jahr waren Alt und Jung dabei".

Beide Schauspieler bekräftigen, dass auch Kinder willkommen sind. "Das Programm ist jugendfrei", versichern sie. Auch Touristen nehmen an einer ihrer nächsten Touren teil, hoffen die Schauspieler. Die lernten den Hegau dann richtig kennen.

Die Vulkantour startet am 15. April, 13. Mai, 8. Juni, 8. Juli sowie am 10. August bei Hohentwiel Reisen in Friedingen, hier kann man die Teilnahme auch Buchen. Das Programm dauert drei Stunden, die Mitfahrt kostet 59 Euro.