von Sabine Tesche und Daniel Schottmüller

Es war ein besonderer Vormittag. Nicht nur für die zahlreichen Singener, die der Einladung der Hindugemeinde gefolgt waren. Auch dem Präsidenten von Singen Vinayagar, Darma Vivekachandran, war die Aufregung deutlich anzusehen.

Kein Wunder: Für viele der derzeit rund 200 Gemeindemitglieder wird es vermutlich das erste und letzte Mal sein, dass sie miterleben, wie ein neuer Tempel entsteht. Damit die Wände des Gebäudes an der Schaffhauser Straße Meter für Meter in die Höhe wachsen können, musste aber zunächst einmal der Grundstein gelegt werden.

Ein weiterer Grund für die strahlenden Gesichter in dem weiß-roten Zelt, das die Hindus für diesen symbolischen Akt errichtet hatten: Priester Somaskantha Kurukkal war aus dem fernen London angereist, um die zeremonielle Grundsteinlegung zu begleiten. Ein entscheidender Bestandteil der Feierlichkeiten, die der Priester mit Shantirakantha Kurukkal – er ist der Geistliche, der die Freitagsgottesdienste von Singen Vinayagar leitet – gestaltete, war das Füllen des Grundsteins.

Kuhdung für den Grundstein

Auf den in Deutschland üblichen Brauch, über sogenannte Zeitkapseln, Dokumente, Zeitungen oder Geldmünzen in das Fundament des zu errichtenden Gebäudes einzulassen, verzichteten die beiden Priester. Stattdessen wurde der Grundstein mit Kräutern, Muscheln und dem Dung der für Hindus heiligen Kuh gefüllt. Das dürfte selbst für Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler und den Bürgermeister von Gottmadingen, Michael Klinger, – berufsbedingt ja echte Experten in Sachen Einweihungen, Spatenstichen und Grundsteinlegungen – eine spannende neue Erfahrung gewesen sein.

Zum sichtlichen Vergnügen der etwa 300 Anwesenden im Festzelt durften sich die Ehrengäste anschließend noch bunte Tücher und Blumenketten überwerfen, die ihnen von den Mitgliedern der Hindugemeinde gereicht wurden.

Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger und der Oberbürgermeister von Singen Bernd Häusler (obere Reihe, Zweiter und Dritter von links) werden in die Feierlichkeiten einbezogen. | Bild: Tesche, Sabine

„Ich freue mich, dass die Gemeinde in Singen bleiben kann“, sagte Oberbürgermeister Häusler, der Anfang des Jahres den Kontakt zwischen Grundstückeigentümer Joachim Schwarz und den Hindus hergestellt hatte.

Grüße an den SÜDKURIER

Da Joachim Schwarz erst über einen entsprechenden Artikel auf die zu diesem Zeitpunkt drei Jahre andauernde Tempelsuche (siehe Erklärstück unten) von Singen Vinayagar aufmerksam geworden war, schloss Gemeindepräsident Vivekachandran auch den SÜDKURIER in seine Dankesrede mit ein. „Bald bekommt unsere Gemeinde eine echte Heimat“, freute er sich.

Der für die Bauarbeiten nötige Schotter liegt schon bereit, die 350 Quadratmeter große Tempelhalle sei bestellt, berichtete Vivekachandran. „Ab Januar geht es für uns richtig los.“. Bis auf Sanitär und Elektrik plant die Gemeinde, den Innenausbau eigenhändig vorzunehmen.