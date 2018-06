von Elmar Veeser

Die Nachwuchsprobleme anderer Gesangsvereine habe der Gemischte Chor Weil nicht, denn: Die Hälfte der Sängerinnen und Sänger sei unter 35 Jahre alt, sagt der Vorsitzender Peter Rendler. Das Geheimnis der Attraktivität des Chores für junge Menschen deutet Rendler eher an, als dass er es verrät und spricht von stimmigen Rahmenbedingungen.

Dem Erfolgsgeheimnis auf der Spur

Im Laufe des Konzerts, einer sonntäglichen "Frühlings-Matinee", kommt der Zuhörer dem Erfolgsgeheimnis dann nach und nach auf die Spur. Erst mal ist die Liedauswahl eine ungewöhnliche und verlässt die ausgetretenen Pfade des sonst zu hörenden Repertoires anderer Chöre. Die Sängerinnen und Sänger trauen sich auch wirklich was zu, zum Beispiel mit der "Waldesnacht" von Brahms, ein romantisches, komplexes und nicht einfach zu singendes Lied: "Waldesnacht du wunderkühle, die ich tausend Male grüß'. Nach dem lauten Weltgewühle, o, wie ist dein Rauschen süß!"

Dirigentin entwickelt den Chor weiter

Wunderschön gelingt auch die Tschaikowsky-Komposition "Die goldene Wolke schlief", gefühlvoll und zart-schwebend vorgetragen in der original russischen Version. Wer könnte dem Chor die russische Seele näher bringen, als ihre Dirigentin Larissa Malikova, die seit viereinhalb Jahren den Gemischten Chor Weil musikalisch leitet.

Im Namen des Chores bedankt sich der Erste Vorsitzende Peter Rendler bei der außergewöhnlichen Künstlerin mit einem großformatigen Landschaftsstillleben. Die aus Omsk in Russland stammende Larissa Malikova ist ausgebildete Sopranistin und war schon in Konzerthäusern rund um den Erdball zu hören. Doch die Chorleiterin ist auch der Pop- und Schlagermusik zugeneigt, wie etwa beim flotten "Crazy little thing called love" oder dem heiteren Ohrwurm "Musik ist Trumpf", Titelmelodie der ehemaligen Samstagabend-Fernsehshow.

Auch Jazz klingt bei diesem Ensemble gut

Der Gemischte Chor Weil kann sogar Jazz singen, wie er beim Duke-Ellington-Stück "Don't get around much anymore" beweist. Als Solistin glänzt Kerstin Messmer im Stück "When I fall in Love", und Gisela Pfeffer und Lisa Zimmermann treten in die Fußstapfen von Judy Garland und singen die Soloparts beim berühmten "Somewhere over the Rainbow".

Jugendchor Neuhausen überzeugt

Im restlos gefüllten Bürgerhaus überzeugt auch der Jugendchor Neuhausen mit einem fröhlichen, jugendlich-übermütigen Auftritt unter der Leitung von Conny Heggemann. Der Chor singt Ausschnitte aus dem Musical "Rebecca", das im England der frühen 1920er Jahre handelt, wo die junge Adlige auf mysteriöse Weise im Schlossteich ertrinkt. Die geheimnisvolle, beängstigende Atmosphäre bringen die Jugendlichen überzeugend auf die Bühne.

Mit ihrer Zugabe "Time Warp" aus der Rocky Horror Picture Show nahm der Jugendchor Neuhausen das Publikum mit auf einen Zeitsprung, den man dadurch erreicht, wie es in dem flotten Lied heißt, indem man mit den Händen in den Hüften erst mal die Knie zusammendrückt, das Becken nach vorne schiebt und dann von links und dann nach rechts springt.

Der Gemischte Chor Weil Beim 1959 gegründeten Chor, wie es auf dessen Internetseite heißt, werde nicht nur gesungen und geprobt, sondern auch viel gelacht. Die Sängerinnen und Sänger kommen nicht nur aus dem kleinen Tengener Teilort Weil, sondern auch aus Watterdingen, Engen, Riedböhringen, Radolfzell, Singen, Steißlingen, Volkertshausen und sogar aus Iznang. Für den musikalischen Erfolg des Chores ist nicht zuletzt auch die aus Omsk in Russland stammende Larissa Malikova verantwortlich, die als Sopranistin schon auf internationalen Bühnen auftrat. (ev)

