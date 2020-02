von Manuela Fuchs

Der Chinesische Nationalzirkus war am Sonntag in der Stadthalle in Singen zu Gast. Die Künstler aus dem Reich der Mitte verzauberten das Publikum mit einer Mischung aus Akrobatik, Jonglagen, Musik und Tanz.

