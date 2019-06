Die Umgemeindung des Hohentwiels nach Singen vor gut 50 Jahren ist der Schwerpunkt des neuen Singen Jahrbuchs. Für die Buchtaufe hatte man mit der Skylounge des neuen MAC-2-Museums einen äußerst passenden Ort gewählt, denn der Hausberg war dort überall präsent.

In der neuen Skylounge des MAC 2 fand die Buchtaufe statt. Das Museum wird bald eröffnet. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

50 Autoren haben das 336 Seiten starke Jahrbuch 2019 mit 41 Beiträgen zur Geschichte rund um die Hohentwielstadt gefüllt. Das Jahrbuch, das seit 1966 erscheint, schätzt Oberbürgermeister Bernd Häusler auch als Nachschlagewerk, beispielsweise für Jubiläen, wie er in seinem Grußwort verriet.

Begeisterung für den Hohentwiel

„Ich hatte keine Ahnung, wie schön dieser Berg ist!“ – so ist das Kapitel von Hubertus Both-Pföst überschrieben. Und auch in der Gesprächsrunde mit Stadtarchivarin Britta Panzer, dem Burgenforscher Michael Losse und dem Hobby-Historiker Jörg Wöllper kam die Begeisterung von Both-Pföst zum Ausdruck. „Wie kann man sich für diesen Berg nicht begeistern?“ sagte er auf die Frage, warum er für den Hohentwiel brenne. Für ihn sei der Hohentwiel nach 20 Jahren ein Fixpunkt geworden, der ihm zum ersten Mal das Gefühl von Heimat gebe.

Wahrzeichen und Firmenlogo

Michael Losse hatte für seinen Beitrag Menschen gefragt, was ihnen der Hohentwiel bedeute. „Als ich nach Singen gezogen bin, hat mir der Möbelpacker beim Einzug gesagt, die Wohnung sei in Ordnung, denn man sehe den Hohentwiel“, so Losse. Viele Menschen sehen den Berg als Wahrzeichen, und Firmen oder Vereine haben beispielsweise die Silhouette in ihrem Logo. Um den Hohentwiel auch für die junge Generation erlebbar zu machen, müsse allerdings noch mehr getan werden, sagte Both-Pföst. „Wir brauchen Menschen, die auf dem Hohentwiel Geschichten erzählen, um die Faszination bei Kindern und Jugendlichen zu wecken.

Jubiläen, Erfolge, Geschichten

Neben dem Themenschwerpunkt Hohentwiel kann man im Jahrbuch über die Jubiläen des Deutschen Roten Kreuzes (125 Jahre), der Städtepartnerschaft mit Kobeljaki (25 Jahre), Haus und Grund (100 Jahre), der Haldenwangschule (50 Jahre) oder die BTH Bautreuhand (50 Jahre) lesen. Erfolgsgeschichten wie die des Briefmarkengeschäfts Lenz, des Gasthauses Germania und des Hotel Trezor werden erzählt. Oder Erfolge wie der Aufstieg der Turner des Stadt-Turnvereins in die 1. Bundesliga und das U17–Vier-Nationen-Turnier im Hohentwielstadion.

Was in Politik, Kultur und Gesellschaft im letzten Jahr wichtig war, zeigen die Beiträge über den Kulturschwerpunkt „Singen im Takt 2018“, den Weltfrauentag 2018, das 60-jährige Jubiläum der Sportschützen Widerhold und die erfolgreiche Theaterarbeit in der Färbe über 40 Jahre auf. Auch junge Autoren konnten gewonnen werden, die ihre Sichtweise auf die Stadt darstellen. Wie gewohnt erinnert das Jahrbuch auch an bekannte Persönlichkeiten, die im Jahr 2018 verstorben sind, wie Ingrid Hempel, Hans Flügel, Rosemarie Bechtold, Hans Paul Lichtwald und Artur Sauter.

Chronik auf 128 Seiten

Für das neue Jahrbuch gibt es drei Premieren, wie Verleger Klaus-Michael Peter vom MarkOrPlan-Verlag sagte. Zum einen umfassen die „gelben Seiten“ für die Chronik in diesem Band 128 Seiten, ein neuer Rekord. Außerdem sei diesmal ein Sonderdruck über den Themenschwerpunkt Hohentwiel erhältlich. Nicht zuletzt sei es die erste Buchtaufe in einer Baustelle.

Die Freude über das Erscheinen des neuen Singen Jahrbuchs und des Sonderdrucks über den Hohentwiel ist groß. Im Bild (v.l.) Verleger Klaus-Michael Peter, die Leiterin des Kulturbüros Catharina Scheufele, Oberbürgermeister Bernd Häusler und Stadtarchivarin Britta Panzer. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Bernd Häusler und Britta Panzer dankten dem Ehepaar Hermann und Gabriela Meier dafür, dass sie vor der offiziellen Eröffnung des MAC 2, dem neuen Leuchtturm im Bereich Kultur, schon die Skylounge für die Buchtaufe zur Verfügung gestellt hätten. Das MAC 2 wird am Wochenende des 22. und 23. Juni offiziell eingeweiht. Die Buchtaufe wurde musikalisch umrahmt durch vier Lieder der Geschwister Simon und Flavia Götz.

Das Singen Jahrbuch 2019 kostet 10,80 Euro und ist im Buchhandel oder Internet erhältlich.