von Jacqueline Weiß und Daniel Schottmüller

Über Jahre war das ECE-Einkaufszentrum Cano blanke Theorie und wurde bis zum Bürgerentscheid heftig diskutiert. Nachdem nun an der Bahnhofstraße mit den Abbrucharbeiten begonnen wurde und die Bagger Tag für Tag mehr Gelände freilegen, werden die Dimensionen sichtbar und das Wort Großbaustelle bekommt eine neue Bedeutung. Es ist eine der größten Baustellen mitten in der Stadt, die die Singener je sehen werden und sie lockt viele Schaulustige an.

Bei den Abbrucharbeiten der Gebäude, die dem geplante ECE-Einkaufszentrum weichen müssen, kommen Großgeräte zum Einsatz. Das Bild zeigt die eindruckvolle Großbaustelle von der Bahnhofstraße aus. | Bild: Tesche, Sabine

Bisher läuft aus städtischer Sicht alles nach Plan. Auch der Auto- und Busverkehr fließt trotz Umleitung und provisorischer, nach vorne verlegter Haltestellen. So gebe es aus Sicht der Bauverwaltung wenig zu berichten, sagt Patrick Wacker vom Singener Bauamt. "Die Baugenehmigung ist erteilt, alles läuft rund." Die Entsorgung der bei den Abrissarbeiten entstehenden Schadstoffe werde vonseiten des Landratsamtes begleitet.

Die Bauarbeiten für das Cano mit 16.000 Quadratmetern Verkaufsfläche haben im Juli mit dem Abriss der Gebäude an der Bahnhofstraße zwischen Thurgauer Straße und Alpenstraße begonnen. Dabei kommen Großgeräte, wie 100-Tonnen-Abrissbagger oder Teleskopmäkler und eine Ramme, die Spundbohlen in den Untergrund einbringt, zum Einsatz. Bewegt werden die Geräte von derzeit 50 Bauarbeitern. "Die Gebäude im hinteren Teil zwischen Thurgauer Straße und Alpenstraße sind bereits komplett abgerissen", teilt Lukas Nemela, Pressesprecher ECE-Projektmanagement auf Anfrage des SÜDKURIER mit.

Die Außmaße des neuen Einkaufszentrums sind allmählich erkennbar: Zwischen Thurgauer Straße und Alpenstraße wird gerade geräumt. | Bild: Tesche, Sabine

Die Gebäude im Bereich der August-Ruf-Straße und Hegaustraße würden entrümpelt und für den Abriss vorbereitet. Geplant ist, dass dieser in Kürze beginnt. Bis Mitte Oktober soll der Abriss beendet sein. Parallel plane man, die Baugube auszuheben.

"Anschließend wird mit den Rohbauarbeiten begonnen und der Baukran aufgestellt", sagt Nemela. Bis dahin werde auch die denkmalgeschützte Fassade des Hotels abgebaut und katalogisiert, um später in die Fassade des Cano integriert zu werden.

Das Hotel Viktoria wird ausgeräumt und abgebaut. Die denkmalgeschützte Fassade soll erhalten und wieder aufgebaut werden. | Bild: Tesche, Sabine

Die Eröffnung des Cano ist für 2020 geplant. "Die Arbeiten laufen alle nach Plan, es gab bisher keine Schwierigkeiten", erklärt Nemela. "Einzig ein kleinerer Schwelbrand auf dem Dach ist vorgekommen, der vor einigen Tagen durch Flexarbeiten an Rohrleitungen verursacht wurde." Das Feuer hätte aber in kürzester Zeit bekämpft werden können, berichtet der Pressesprecher. Die Zusammenarbeit mit Polizei und Feuerwehr habe einwandfrei funktioniert.

Das Innenleben Das Einkaufszentrum Cano soll sich über drei Verkaufsebenen mit bis zu 85 Fachgeschäften erstrecken. Es ist ein Branchenmix vorgesehen – große Labels sollen genauso wie Einzelhändler aus der Region vertreten sein. Der Schwerpunkt wird auf dem Bereich Mode liegen. Im Obergeschoss ist ein Food-Court mit Essensangeboten und Restaurants geplant. Cafés mit Außenbereich sind im Erdgeschoss des Gebäudes vorgesehen. (jac)

