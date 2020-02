von Fabio Bleise

Liebe, Zuneigung und Geborgenheit sind elementare Eckpunkte einer erfüllten Kindheit. Was aber, wenn die Eltern das nicht leisten können, weil sie beispielsweise alkoholabhängig sind? Bei 2,6 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat mindestens ein Elternteil ein Suchtproblem – heruntergebrochen auf den Landkreis Konstanz sind das 4000 Betroffene.

Die Folgen: Einsamkeit, Angstzustände, Scham und Loyalitätskonflikte. Dies mündet in einem Teufelskreis: Die Betroffenen üben sich lieber in Schweigen und rutschen oft selbst in die Sucht. „Bei etwa einem Drittel gelingt es durch äußere Hilfe, den Weg in die Sucht zu vermeiden“, sagt Sozialpädagogin und Gruppenleiterin Jana Klaiber.

Vater- oder Mutterersatz

Genau dieses Ziel hat sich die Gruppe „Aufwind“ gesetzt – neu auch in Singen. In Radolfzell gibt es dieses Angebot schon seit 18 Jahren. Viel Erfahrung bringt der langjährige Leiter, Christian Denecke mit: „Da viele Kinder fast ihre ganze Kindheit bei uns verbringen, sind wir so etwas wie Vater/ Mutter-Ersatz.“ In offener Atmosphäre kämen Ängste und Sorgen zur Sprache. „Gerade untereinander schenken sich die Kinder Trost, Mitgefühl und Zuversicht“, so Denecke. „Sie übernehmen Patenschaften untereinander und stärken sich.“

Sieben von zwölf sind Halbwaisen

„Von derzeit zwölf Kindern in der Gruppe sind sieben Halbwaisen, haben also schon ein Elternteil durch die Sucht verloren“, zeigt Lars Kiefer, Leiter der Fachstelle Sucht in Singen, das Ausmaß der Problematik auf. Er freut sich über die Einrichtung einer zweiten Gruppe und wünscht sich genügend Spenden für ein Fahrzeug, um einen Fahrdienst anbieten zu können.

Es sollen mehr werden

Das Angebot, das sich hauptsächlich über Spenden finanziert, richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren. Derzeit werden in der Singener Gruppe drei Kinder betreut, es sollen aber mehr werden. Die Gruppe trifft sich alle zwei Wochen immer donnerstags von 16-18 Uhr im DAS1, Julius-Bührer-Straße 4. Kontaktaufnahme ist über (0 77 31) 912 400 oder jana.klaiber@bw-lv.de möglich.