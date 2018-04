Singen Das passt zu Singen und dem Hegau: Der neue Kollege im SÜDKURIER-Team ist ein weltoffener Typ

Daniel Schottmüller gehört seit Anfang des Monats zum Team der SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen/Hegau.

Daniel Schottmüller sorgt noch vor Beginn seiner Arbeit in der Lokalredaktion für eine Überraschung. Einige Wochen zuvor steht bereits fest, dass er nach Beendigung seines Volontariats das Team des SÜDKURIER in Singen verstärken wird, weshalb er vorab zwecks Planung nach seinen Urlaubswünschen gefragt wird. Der Mann möchte im November frei haben – ein Glücksfall für die Organisation, denn wer nimmt sonst schon freiwillig Urlaub im Nebelmonat?

Später wird klar, warum der 29-Jährige die nasskalte Jahreszeit bevorzugt. Er plant eine Reise nach Hawaii und da herrscht im November in aller Regel schönes Wetter. Die Urlaubsplanung des Kollegen freilich wäre kaum der Rede wert, würde sie nicht ein bezeichnendes Licht auf die grundsätzliche Haltung von Daniel Schottmüller werfen. Der Mann ist in der Welt zuhause: In Karlsruhe geboren und im 15 Kilometer entfernten Wörth aufgewachsen, hat er nach dem Abitur mit einem Freund eine dreimonatige Tour durch die USA unternommen, das anschließende Studium (Anglistik/Amerikanistik und Medienwissenschaft) nutzte er für einen sechsmonatiges Semesteraufenthalt in San Francisco.

Die Offenheit bleibt auch nach dem Master-Abschluss. Denn die zeitlich begrenzten Aufenthalte jenseits des großen Teichs sind etwas ganz anderes als der dauerhafte Wechsel des Pfälzers (Daniel Schottmüller besteht darauf, dass er kein Badner ist) ins SÜDKURIER-Land. Doch offensichtlich gefällt's ihm: Während seiner Stationen in den Lokalredaktionen und Mantelressorts (inklusive eines Radiopraktikums in Augsburg) sorgt er thematisch und mit flottem Schreibstil für frischen Wind und so entstanden in den einzelnen Redaktionen schon bald Begehrlichkeiten nach Übernahme des jungen Journalisten.

Aber ist es ein Wunder, dass die Wahl auf Singen und den Hegau fiel? Zumal in der weltoffenen Stadt steckt viel Musik (der frühere Gitarrist einer Band freut sich besonders auf das Hohentwiel-Festival) und so gibt es keinen Zweifel: Singen und Daniel Schottmüller – das passt!