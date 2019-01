Klug daher reden kann jeder. Zum Beispiel, wenn es um Ödipus geht. Das ist jener Typ aus dem alten Griechenland, der in seinem Leben ziemlich viel Mist gebaut hat, sich deshalb die Augen ausstach und fortan im übertragende Sinne sehend für die Zusammenhänge des Alltagslebens wurde. Doch was nutzt die Erkenntnis, wenn sie letztlich doch nur zwischen zwei Buchdeckeln stecken bleibt? Da ist zum Beispiel die frisch sanierte Hegaustraße und im Vorübergehen bemerkt kaum jemand die entlang der Geschäfte angebrachten Rillen oder andere Kennzeichnungen auf dem Pflaster. Wie so oft wird eher über die Kosten der Sanierung geschimpft, für Klaus Wolf aber ist das Geld gut angelegt. Der Behindertenbeauftragte der Stadt Singen zeigte sich jüngst in einer Gemeinderatssitzung voll des Lobes über das Konzept der Straße, die unter anderem für Sehbehinderte die Orientierung auf einer der wichtigsten Straßen der Innenstadt erleichtert. Allein dafür hat sich die Sanierung gelohnt und im besseren Fall bemerkt sogar der sehende Passant seine bisherige Blindheit.