Bei Heinz Rapp macht sich Frustration breit. Daraus macht der Sprecher der Bürgerinitiative Kreisel-Bau auch keinen Hehl. Nach seinen Angaben gleicht die Auseinandersetzung um eine Verbesserung der Verkehrssituation an der gefährlichen Kreuzung am Ortseingang von Beuren einem Kampf gegen Windmühlen. Seit Jahren setzen sich die Mitglieder in der Initiative vehement für eine Entschärfung der Kreuzung ein. Zu Beginn des Jahres, im Februar, zeichnete sich eine Lösung für die Problematik ab: Eine Ampel sollte die Unfallgefahren an der Beurener Kreuzung verringern. Doch bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich noch nichts getan. Sehr zum Unverständnis von Heinz Rapp und seinen Mitstreitern. „Die Kreuzung bietet nach wie vor ein hohes Gefahrenpotenzial für Verkehrsteilnehmer“, sagt er. Die Autos, die aus Richtung Volkertshausen kommen, seien vermehrt viel zu schnell unterwegs.

Ampel soll Situation entschärfen

Die Diskussion: Im Februar ereignete sich erneut ein schwerer Unfall im Querungsbereich Landstraße 189 zur Kreisstraße 6121, wo im Oktober 2017 bereits ein 20-jähriger Schüler mit seinem Motorrad tödlich verunglückt war. Drei Frauen erlitten dabei Verletzungen, ihre Autos waren nicht mehr fahrtüchtig. Die Bürgerinitiative Kreisel-Bau forderte in der Vergangenheit den Bau eines Kreisverkehrs. Davon haben die Entscheidungsträger in der Zwischenzeit abgesehen. Wie Marcus Berger, Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung bei der Stadt Singen, betont, ist die L 189 Eigentum des Landes Baden-Württemberg. „Es gab eine Verkehrsschau mit einem Vertreter des Ministeriums, der deutlich gemacht hat, dass der Bau eines Kreisverkehrs auf absehbare Zeit nicht erfolgen würde“, so Berger. Stattdessen sollte eine Voll-Ampel die Unfallgefahren an der Beurener Kreuzung entschärfen.

Der Ordner von Heinz Rapp, Sprecher der Bürgerinitiative Kreisel-Bau über die gefährliche Kreuzung ist prall gefüllt. Bilder: Matthias Güntert | Bild: Matthias Güntert

Rapp: „Ampel muss schnellstmöglich her!“

Die aktuelle Sachlage: Laut Heinz Rapp habe sich an der damaligen Situation nichts geändert. „Seit dieser Verkehrszählung ist nichts mehr gegangen“, sagt er. Seiner Einschätzung nach wird aus der Ampel ein Staatsakt gemacht. Seine Forderung: „Die Ampel muss schnellstmöglich her.“ Dieser Hoffnung schiebt Marcus Berger von der Stadt einen Riegel vor: Denn eine regelkonforme Ampel an einer ausserörtlichen Straße könne nicht einfach schnell aufgestellt werden. Vielmehr sehen die Richtlinien vor, dass für das Linksabbiegen von der Landesstraße in die Seitenstraßen eigene Abbiegespuren notwendig sind. „Diese sind bisher nicht vorhanden und müssten durch eine Straßenverbreiterung erst geschaffen werden. Hierfür müsste allerdings erst der notwendige Grund durch das Land erworben werden, weil das bisherige Straßengrundstück nicht breit genug ist“, so Marcus Berger weiter. Dadurch würde die Maßnahme umfangreicher werden, als es den Anschein mache.

Situation ist komplex

Verkehrszählung für Klarheit: Marcus Berger beschreibt die Situation an der Kreuzung als kompliziert. Denn es müsse untersucht werden, wie hoch Verkehrsbelastung aller vier Arme der Kreuzung und wie das Abbiegeverhalten an der Kreuzung sei. „Solche komplexen Zählungen müssen spezialisierte Büros durchführen. Hierzu wurde inzwischen ein Auftrag durch das Landratsamt erteilt“, sagt er. Die Ergebnisse werden noch vor der Sommerpause erwartet. „Dann kann entschieden werden, ob wir die Ampel ohne Verbeiterung der Straße aufstellen können oder nicht“, so Berger weiter. Darüber sei die Bürgerinitiative aber auch informiert worden. Deren Sprecher Heinz Rapp betont aber: Eine Zählung sei aus dem Jahr 2017 vorhanden. „Eine erneute Zählung wird keine neuen Erkenntnisse zu Tage fördern.“

Sofort Maßnahmen nur mit mäßigem Erfolg

Die Sofortmaßnahmen: Die Stadt hat im Zuge ihrer Zuständigkeit die Beschilderung verbessert. „Das ist nicht viel, aber der Vorwurf, die Stadt täte nichts, ist sicher falsch“, betont Marcus Berger. Dennoch sind die ergriffenen Maßnahmen zu wenig nach Empfinden der Bürgerinitiative: „Die Sofort-Maßnahme, Tempo-70-Tafeln auf der Landesstraße schon viele Meter vor den bisherigen Schildern aufzustellen, hat leider nicht gegriffen. Es wird immer noch zu schnell gefahren“, sagt Rapp.

Berger: „Die Lösung muss durchdacht sein.“

Der Zeitplan: Wann die Ampel aufgestellt wird, steht derzeit nicht fest. „Wenn die Straße aufwendig umgebaut werden muss, müssen diese Arbeiten ausgeschrieben werden. Hierzu muss auch Geld im jeweiligen Landeshaushalt zur Verfügung stehen. Es handelt sich hier nicht um eine Maßnahme der Stadt Singen„, macht Berger deutlich. Die Stadt und auch die beteiligten Behörden arbeiten konsequent an der Umsetzung. „Wir wollen keinen teuren Schnellschuss, den wir in drei Jahren noch teurer wieder überarbeiten müssen. Die Lösung muss gut durchdacht sein, weil sie nur so wirken kann“, sagt Marcus Berger. Der Wunsch der Kreisel-Bau-Mitstreiter sieht da schon konkreter aus: eine Planung noch in diesem Jahr, Baubeginn und Fertigstellung dann in 2020.