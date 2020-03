Das Stadtarchiv Singen öffnet am 8. März, dem bundesweiten „Tag der Archive„, von 14 bis 17 Uhr seine Türen und lädt alle Interessierten dazu ein, seine Arbeit kennenzulernen. Dies schreibt das Stadtarchiv in einer Pressemitteilung. „Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis unserer Stadt“, so Stadtarchivarin Britta Panzer. „Und so wie man ein Gedächtnis regelmäßig trainieren sollte, müssen wir auch unsere Bestände fit machen für die dauerhafte Aufbewahrung durch Bestandserhaltung und Notfallmanagement.“

Im Workshop „Bestandserhaltung im Archiv“ können die Besucher selbst unterschiedliche Methoden ausprobieren, um Schäden an Archivgut zu beheben. Ein Film zur Notfallvorsorge sowie Informationstafeln runden das Angebot ab. Bei Führungen durch die vielfältigen Bestände um 14, 15 und 16 Uhr erzählt Britta Panzer Spannendes über die Erhaltung und Herkunft der Archivbestände und über die Bedingungen für deren Nutzung.

„Von der Depesche bis zum Tweet“

Die Veranstaltung findet im Rahmen des bundesweiten „Tag der Archive“ statt. Dieser wird vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) organisiert. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“. Die Stadtarchivarin erklärt dazu: „Das diesjährige Motto des Tages der Archive haben wir kreativ abgewandelt und uns anlässlich der Notfallvereinbarung aller staatlichen Archive im Landkreis für die offene Kommunikation unseres Bestandserhaltungs- und Notfallkonzeptes entschieden“.

Das Stadtarchiv sichert die Unterlagen der Stadtverwaltung und stellt sie den Bürgern unter Beachtung der archivgesetzlichen Benutzungsbedingungen zur Verfügung. Daneben übernimmt es nichtamtliches Schrift- und Sammlungsgut von bleibendem Wert für die Stadtgeschichte, unter anderem Nachlässe von Privatpersonen, Vereinsarchive und Fotos.

Das Stadtarchiv trägt durch Forschung und Ausstellungen sowie durch die Förderung stadtgeschichtlicher Beiträge zur historischen Öffentlichkeitsarbeit bei. Es verantwortet die Konzeption des „SINGEN Jahrbuch“ und führt die Stadtchronik. Daneben gibt es einen Fotokalender heraus.