Singen Das Singener Klinikum wirft beim Tag der offenen Tür Blicke in Vergangenheit und Zukunft

Das Singener Klinikum wirft beim Tag der offenen Tür Blicke in Vergangenheit und Zukunft

Im Zuge der Feiern zum 90-jährigen Bestehen empfängt das Klinikum viele Interessierte beim Tag der offenen Tür und informiert dabei unter anderem, wie modernen OP-Verfahren funktionieren.

Medizin hautnah erleben – das konnte die Bevölkerung beim Tag der offenen Tür. Bereits um die Mittagszeit strömten die Besucher ins Klinikum. Der Tag der offenen Tür war ein Höhepunkt im Festjahr zum 90-jährigen Bestehen des Singener Krankenhauses. Peter Fischer, Geschäftsführer des Trägers Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass die kommunale Trägerschaft immer wichtig gewesen sei und auch noch sei. "Wir wollen heute zeigen, dass wir für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind", so Fischer.

Personal gewinnen und halten wird immer wichtiger

"Wir sind nun im sechsten Jahr des Gesundheitsverbunds und dieser ist schon eine Erfolgsgeschichte geworden", sagte Landrat Frank Hämmerle. Mit dem Gesundheitsverbund habe man das Profil weiterentwickelt in Richtung einer optimalen Versorgung der Bevölkerung. Dies sei nur durch die Synergieeffekte durch den Verbund möglich geworden.

Die Gewinnung von qualifiziertem Personal und das Halten des Personals habe derzeit oberste Priorität. Deshalb gebe es seit kurzem auch einen Personalausschuss.

Durchs begehbare Darmmodell schlendern

Beim Rundgang durch das Klinikum war sehr viel geboten. Dies war vor allem dem Einsatz der Abteilungen und deren Mitarbeitern zu verdanken. Peter Fischer dankte dem Organisationsteam um Professor Andreas Trotter. Im Café Lichtblick befand sich nicht nur die "Ehrenamtsmeile", wo die Ehrenamtlichen ihre Arbeit präsentierten.

Auch das begehbare Darmmodell oder die Demonstration einer Laparoskopie – ein chirurgisches Verfahren, bei dem man bei Bauchhöhlen-Eingriffen mit einem optischen Instrument arbeitet – waren Anziehungspunkte.

Kunst im Klinikum

Zahlreiche Vorträge im Turmsaal und im OnkoPlus-Raum fanden das Interesse der Bevölkerung. Führungen gab es auch im Bereich der Therapeutischen Dienste. Im Außenbereich zeigte die Akademie für Gesundheitsberufe ihre Arbeit.

Die Krankenhausseelsorgerin Waltraud Reichle unternahm mit den Besuchern eine Entdeckungsreise in Spiritualität und Kunst im Klinikum. Für Kinder waren nicht nur Mitmachaktionen im Angebot, auch ein Ultraschall zeigte neugierigen, unerschrockenen Kindern, was alles in ihrem Bauch passiert.

Weniger Strahlung mit dem neuen CT

In der Radiologie erläuterte der Facharzt Harald Werthebach den neuen Computer-Tomographen. Um die Versorgungssicherheit rund um die Uhr sichern zu können, hatte der Gesundheitsverbund am Singener Klinikum kürzlich für 580 000 Euro einen zweiten Computer-Tomographen (CT), vor allem für die Behandlung von Notfällen, angeschafft. "Wir brauchen mit dem neuen CT weniger Platz und haben auch weniger Strahlung", so Werthebach.

Moderne OP-Verfahren mit geringeren Risiken

Im OP-Aufwachraum erläuterten die Fachärzte der Gefäßchirurgie moderne Operationsmethoden wie etwa die Stentprothesenimplantation beim Bauchaorten-Aneurysma. Wie die Ärzte mit einem Führungsdraht in das Gefäß gehen, zeigte Chefarzt Tomas Pfeiffer am Modell. Diese so genannte endo-vaskuläre Methode habe deutlich weniger Risiken als die offene Operation.

Auch die Patientenfürsprecher, seit 1995 aktiv, waren bei der Ehrenamtsmeile dabei. So wie Kirsten Brößke, die seit 2009 engagiert ist. "Wir bekommen auch am Wochenende Anrufe, bei denen es oft um Probleme wegen der Entlassung geht", so Brößke.