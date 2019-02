"Vom Suchen und Finden" – unter diesem Thema referierte der Historiker Axel Huber über die Geschichte der Sinti-Familie Winter. 70 Interessierte, darunter auch einige Nachfahren der Familie Winter und der Vorsitzende des Landesverbands Deutsche Sinti und Roma, Daniel Strauß, waren zur ersten Veranstaltung im neuen Veranstaltungssaal im Stadtarchiv gekommen.

Einzige Familie, die aus Singen direkt nach Auschwitz deportiert wurde

Die Familie Winter bekam die Grausamkeit des nationalsozialistischen Regimes mit voller Härte zu spüren. Nachkommen der Familie leben heute immer noch im Hegau. Ihre Vorfahren haben in der Zeit des Nationalsozialismus Schreckliches erlebt. Die Angehörigen der Singener Familie sind die einzigen Opfer des Nationalsozialismus, die aus Singen direkt ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden.

Historiker wird finanziell von Stadt und Bundesprogramm unterstützt

Axel Huber, Historiker und Mitarbeiter der Stadt Singen, ist seit längerem mit der Recherche zur Geschichte der Familie befasst. Unterstützt wird er von der Stadt und dem Bundesprogramm "Demokratie leben". Bis jetzt habe er 368 Seiten zusammengetragen, berichtet er bei seinem öffentlichen Werkstattbericht. Doch er ist noch lange nicht fertig, denn weiteres Material aus Archiven kommt hinzu und will gesichtet werden.

Zwei Veröffentlichungen bildeten die Grundlage

Die Veröffentlichung "Seid letztmals gegrüßt", im Jahr 2005 von der Geschichtswerkstatt heraus gegeben, und das Buch "70 Jahre Theresienkapelle" brachten erste Fakten für den Historiker. Etwa ab 1926 wohnten Johann Winter und seine Frau Philippine in Singen am Tannenberg in der Duchtlinger Straße. Damals habe es mit der Stadt Streitigkeiten über die Bebauung des Areals im Außenbereich gegeben. Im Juli 1938 waren elf Menschen aus Singen in einer Auflistung vermerkt, die sie der Kategorie "Zigeuner" zuschrieb. Axel Huber zeigte beispielsweise ein Dokument, auf dem auch der Gesundheitszustand bewertet wurde. "Eine Notiz mit der Abkürzung '1/2+' bedeutete, dass diese Person deportiert werden sollte", erläuterte Huber.

Nur wenigen Familienmitgliedern gelang die Flucht in die Schweiz

Als im März 1943 in einem Schreiben angekündigt wurde, dass von Singen aus ein Transport nach Auschwitz gehen sollte, hatten einige Familienmitglieder davon gehört und waren in die Schweiz geflohen. Am 23. März 1943 holten zwei Lastwagen mit Polizei und Gestapo die Personen ab, die noch in der Stadt waren. Wo sie dann im Konzentrationslager Auschwitz untergebracht wurden, zeigt eine Ansicht des Lagers. Wie massiv die Familie dort gelitten hat, zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass Luise Winter für ihren vor Hunger weinenden fünfjährigen Sohn Lothar zur Strafe sieben Tage im Stehbunker verbringen musste. Die Sterbeurkunde von Lothar Winter ist übrigens von dem berüchtigten Arzt Josef Mengele unterzeichnet worden.

Wenige Familienmitglieder kehren zurück nach Singen

Als Anton Winter (1913 bis 1987) nach dem Krieg Anfang Juni 1945 aus dem Lager Bergen-Belsen zurück nach Singen kam, lebte in seinem Haus eine Flüchtlingsfamilie. Seine Frau Luise und weitere Geschwister hatten überlebt und kehrten nach Singen zurück.

Wiedergutmachung verläuft schleppend

Der Prozess der Wiedergutmachung verlief nur sehr zögerlich. Diverse Gutachten attestierten den Familienmitgliedern zunächst, dass ihre Leiden nichts mit den traumatischen Erlebnissen zu tun hätten, sondern mit ihrer besonderen Persönlichkeitsstruktur. "Anton Winter musste 37 Jahre warten, bis der Völkermord im Jahre 1982 anerkannt wurde. Deshalb war er durch und durch traumatisiert", sagte der Landesvorsitzende des Verbands Deutscher Sinti und Roma, Daniel Strauß. Bei der Diskussion stellte sich heraus, dass sich einige im Publikum noch an Anton Winter erinnerten. Auch bei den Nachfahren ist die Geschichte ihrer Vorfahren sehr präsent.