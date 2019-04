Monika Riniker taucht gern in andere Welten ein. Dafür gönnt sich die Psychiatrieschwester täglich einen guten Film. Oder besser gesagt: gönnte sich. Denn dieses Ritual gehört der Vergangenheit an. Sie und viele andere Filmfreunde bedauern es zutiefst, dass es das Scala-Kino in Konstanz nicht mehr gibt. Warum der Filmpalast Geschichte geworden ist und wie Menschen versucht haben, die Schließung des Kinos zu verhindern, das zeigt der Film "Scala Adieu – von Windeln verweht" von Douglas Wolfsperger.

Für diesen ganz besonderen Film hatte das Kommunale Kino Weitwinkel kürzlich den Regisseur Douglas Wolfsperger eingeladen. Sein Film "Scala Adieu – von Windeln verweht", der seit dem 21. März in den Kinos läuft, zeigt das Ende des Konstanzer Kinos, an dessen Stelle auf der Markstätte nun ein riesiger Drogeriemarkt ist.

"Nur was sich rechnet, zählt"

"Es gibt noch Menschen, die anspruchsvolle Filme schauen wollen", da ist sich Douglas Wolfsperger sicher. Nicht mehr ganz so sicher ist sich der Regisseur, dass der Slogan der Stadt Konstanz "Wer hier lebt, hat wirklich Glück" noch zutrifft. Ende 2015 habe er mit dem Film begonnen, erzählt Wolfsperger, der seine Kindheit und Jugend in Konstanz verbracht hat.

"Schon als Kind konnte ich dort in andere Welten eintauchen, später dann Filme von Truffaut oder Fellini anschauen", beschreibt er seine ganz persönliche Motivation, diesen Film zu drehen.

Der Regisseur Douglas Wolfsperger erzählt von den Arbeiten für seine Filkdoku. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Im November 2017 hat an der Stelle des Scala Kinos ein riesiger dm-Drogeriemarkt eröffnet, der fünfte in der Innenstadt. Auch an den Gründer der dm-Drogeriemarktkette, Götz Werner, habe er sich schriftlich gewandt, sagt Wolfsperger. Am Ende aber kommt Wolfspergerzu dem Schluss: "Nur noch das, was sich rechnet, zählt, und nicht etwas, das Wert hat."

Ringen um Zuschüsse

Als Wolfsperger beschloss, den Film zu machen, habe er auch nach Zuschüssen von Seiten der Stadt Konstanz gefragt, erzählte er. Der Gemeinderat stimmte zunächst nur mehrheitlich dafür, 2499 Euro zu gewähren, später gab es dann doch 26 000 Euro von der Stadt.

Auch gab es Fördergelder vom Lotteriefonds des Kantons Thurgau, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und der Stadt Kreuzlingen. Dennoch habe er, damit der Film fertig wurde, noch einen Kredit in Höhe von 10 000 Euro aufnehmen müssen, erklärte Wolfsperger.

"Auch für mich war das Scala wie ein zweites Wohnzimmer"

"Mit dem Film konnten wir das Ende des Kinos wenigstens dokumentieren. Wenn ich heute auf der Marktstätte stehe, blutet mir das Herz", sagt Wolfsperger im Gespräch mit dem Publikum. Schließlich war das Scala-Kino, das 1938 eröffnet wurde, mal das größte Lichtspielhaus in ganz Süddeutschland.

"Auch für mich war das Scala wie ein zweites Wohnzimmer", sagte der Vorsitzende des Kommunalen Kinos Weitwinkel, Peter Link. Laut einer Statistik hätten etwa 54 000 Zuschauer pro Jahr das Scala besucht. Das Multiplex-Kino beim Lago profitiere aber nicht von den ehemaligen Scala-Zuschauern und auch das von einem Verein getragene Zebra-Kino kann die Besucherzahlen nicht auffangen.