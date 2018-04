Überlingen am Ried Das Lachen in der Kirche

In Überlingen am Ried erlaubte sich der Kantor einen Scherz und spielte zu Ostern ein Weihnachtslied. Davon erzählen sich die Dorfbewohner auch eine Woche nach dem Hochfest noch

Die hohen kirchlichen Feiertage haben keinen so großen Stellenwert mehr in der Gesellschaft, wie es frühere Generationen noch erlebt haben. Leere Kirchenbänke übers ganze Kirchenjahr hinweg und auch an den großen Festtagen wie Ostern und Pfingsten sind keine Seltenheit. So manche Glaubensgemeinschaft macht sich große Sorgen. Die Pessimisten haben Oberwasser. Und jene Menschen, die strukturelle Veränderungen in der katholischen Kirche erwarten, damit sich etwas zum Besseren wenden könnte, hoffen, dass die Zeichen endlich erkannt werden.

Es ist schade, dass sich immer mehr Gläubigen von der Kirche abwenden, denn die Gottesdienste im Jahr 2018 sind moderner geworden. Es wird gebetet, gesungen, geklatscht und auch manchmal herzhaft gelacht. So wie es jüngst an Ostern in Überlingen am Ried geschehen ist. Davon wird noch eine Woche später gerne erzählt.

Der katholische Pfarrer Arthur Steidle hatte in seiner Predigt an die Gottesdienstbesucher appelliert: „Nehmt die neu gewonnene Osterfreude mit in den Alltag hinein und verbreitet Optimismus“, rief er der Gemeinde zu.

Nachdenklich verfolgte Sven Mendel an der Orgel auf der Empore die Worte des Priesters und überlegte sich, wie er die Besucher im Kirchenschiff mit einem Osterlachen verzaubern könnte. Und dieses Vorhaben gelang dem beliebten Kantor der Seelsorge Aachtal dann auch ausgesprochen gut.

Statt eines traditionellen Osterliedes stimmte er als Schlusschoral kurzerhand das weihnachtliche „O du fröhliche“ an, worauf sich die Besucher verdutzt umdrehten und zur Empore hinauf starrten. Sven Mendel, wandte sich darauf von der Orgel weg und rief ins Kirchenschiff: „April, April, heute ist Sonntag der 1. April.“ Die Gottesdienstbesucher, samt Pfarrer Steidle und den Ministranten, lachten herzhaft und in ihren Gesichtern war die Freude über den gelungenen Scherz abzulesen.