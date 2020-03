Welche Schäden können an Akten entstehen, wenn sie unter falschen Bedingungen jahrelang aufgehoben werden? Diese und andere Fragen wurden den Besuchern beantwortet, die zum Tag des Archivs ins Singener Stadtarchiv gekommen waren. Stadtarchivarin Britta Panzer führte die Besucher durchs Archiv und erläuterte die Arbeit.

Oft wird geglaubt, im Archiv habe man es mit alten Büchern zu tun, sagte Panzer. „Doch hier gibt es nur Akten und Schriftgut“, sagte sie. Bei Material von der Stadtverwaltung könne sie auch entscheiden, was aufgehoben wird und was nicht.

Material zur Cano-Debatte wird aufgehoben

Zum Beispiel würde bei Schriftgut von der Planung des Einkaufszentrums Cano die Statik weniger interessieren. Dafür aber die Fassadengestaltung oder auch, wie sich Bürgerinitiativen hier engagiert haben. „Wir spiegeln auch deren Webseiten und heben Fotos und Dokumente auf“, so Panzer.

Maximal fünf Prozent der Dinge, die Archiven angeboten werden, können aufgehoben werden. Allerdings müssten Bauakten so lange aufbewahrt werden, so lange das Gebäude besteht. Als Stadtarchivarin müsse sie schon so manches Mal die Ehrfurcht vor dem Alter verlieren.

Seit rund einem Jahr sind die fünf Mitarbeiterinnen im Stadtarchiv dabei, das Material zu digitalisieren. Für die Aufbewahrung ist der Keller im DAS-2-Gebäude eigentlich suboptimal, denn es gibt nur eine Belüftungsanlage.

„Optimal wäre eine Klimaanlage und 45 bis 55 Prozent Luftfeuchte bei einer konstanten Temperatur von 18 Grad“, sagte Britta Panzer. Im Sommer gehe die Luftfeuchte schon mal auf 60 Prozent hoch und die Gefahr, dass sich an den Akten Schimmel bildet, steigt an.

Auch Restaurieren ist gefragt

In einem kleinen Workshop konnten die Besucher selbst ausprobieren, wie man an den Rändern zerfledderte Schriftstücke am besten erhalten kann. Archivmitarbeiterin Jennifer Bach leitete an. „Am besten eignet sich Filmoplast, ein selbstklebendes Fälzelpapier“, da es alterungsbeständig ist, sagte sie.