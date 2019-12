Es ist Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr, als die Polizei ein Notruf erreicht. Zwei mit Helmen maskierte Personen seien mit Gewehrattrappen in der Fußgängerzone unterwegs. Also nichts wie los: Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hätten sich Beamten des Reviers sofort in Richtung Singener Innenstadt begeben. Von den ankündigten Maskenmänner ist dort allerdings nichts zu sehen.

Als die Polizisten die Umgebung absuchen, werden sie schließlich doch noch fündig. In der Nähe des Kinos entdecken sie zwei Männer – einer trägt ein Darth-Vader-Kostüm und ein Plastik-Lichtschwert, der andere ein Stormtrooper-Outfit inklusive Plastikgewehr.

Kino Das Warten hat ein Ende: Der neue „Star Wars“-Film ist da Das könnte Sie auch interessieren

Sie hätten gehofft, mit dieser Verkleidung ermäßigten Eintritt für einen neu gestarteten Film zu erhalten, verraten die Männer den Polizisten. Welcher Film das ist, lässt die Polizei in ihrer Pressemitteilung offen.

Wir glauben: Für die Klärung dieser Frage braucht es keine großangelegte Recherche. Viel interessanter ist doch die Frage, ob die beiden Männern tatsächlich weniger zahlen mussten, um sich „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ anzuschauen. So oder so: Dieser Kinobesuch wird ihnen auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.