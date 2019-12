Mit großer Wiedersehensfreude hatten sich die ehemaligen Mitarbeiter im Alu-Gemeinschaftshaus begrüßt: Zur Rentnerfeier von Constellium konnte auch Geschäftsführer Jochen Chwalisz erfreuliche Nachrichten überbringen: „Wir profitieren von der weltweit steigenden Nachfrage nach Aluminium-Produkten im Automobilbereich.“ Da sich die Firma 2019 in allen Betriebsbereichen weiterentwickeln konnte, wurden mehr als 250 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt.

Chwalisz sieht auch positiv in die Zukunft. Der derzeitige Wandel im Automobilsektor wirke sich nur bedingt auf das Geschäft aus, da die Produkte unabhängig von der Antriebsart seien und Alu als leichtes Material zunehmend beim Bau von E-Autos gebraucht werde. Um weitere Mitarbeiter zu gewinnen, wurde eine Image-Kampagne gestartet. Chwalisz geht davon aus, dass das Walzwerk bis Jahresende etwa 200 000 Tonnen ausstoßen wird, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist.

Steigende Absatzmengen

Durch die Instandsetzung konnte der Ausstoß an einigen Anlagen um 20 Prozent erhöht werden. Nach einem Rekordniveau im ersten Halbjahr seien durch Unsicherheit am Markt zwar Mengenreduzierungen in mehreren Segmenten zu verzeichnen, für das nächste Jahr sieht Chwalisz aber leicht steigende Absatzmengen voraus.

Gewachsen seien auch die Automobilwerke Gottmadingen und Dahenfeld (nördlich Heilbronn), wo die Produktion von Gehäusen für Batterien für Elektro-Fahrzeuge angelaufen ist. Da der Bedarf an weiteren Aluminiumteilen für herkömmliche wie auch Elektrofahrzeuge steige, rechnet Chwalisz für die Automotive-Werke ebenfalls mit einem steigenden Absatz. Aufträge lägen bereits vor.

Investition in eine neue Presse

Als Glanzlicht des Jahres bezeichnete er das Presswerk, das durch Profile für die Autoindustrie, aber auch durch starke Nachfrage auf dem Schienenfahrzeugmarkt im ersten Halbjahr sehr erfolgreich war. Ein Zeichen für den Standort Singen sei die Investition in die neue Presse, die vor allem den weiter steigenden Automotive-Bedarf decken soll: „Sie zeigt, dass wir hier wettbewerbsfähig arbeiten.“ Chwalisz geht davon aus, dass ab Sommer 2020 gepresst werden kann.

Für Wolfgang Bandel, stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats, geht eine 107 Jahre lange Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiter. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall würden wir in einer Welt mit vielen Unsicherheiten stehen. Der Klimawandel sei spürbar, aber er sieht auch die Chancen, durch Wandel in Technologien Fortschritte beim Schutz für die Umwelt zu machen.

Neue Herausforderungen

Bandel zitierte aus einer Rede von Generaldirektor Dietrich H. Boesken, der schon 1989 die Menschheit vor neuen, bisher nicht gekannten Herausforderungen sah. Boesken war aber überzeugt, dass der Mensch einer einmal erkannten Gefahr auf Dauer zu begegnen vermag.