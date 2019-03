von Rolf Hirt

Die Erfolgsgeschichte von Aluminiumprofilen „made in Singen“ geht weiter. Genau 100 Jahre nach der Errichtung der ersten Strangpresse am Standort in Singen, soll im Sommer 2020 eine neue und hochproduktive Pressenlinie auf dem Firmengelände von Constellium im Osten der Stadt entstehen und die Standort-Modernisierung vorantreiben. An der neuen Pressenlinie werden Aluminiumprofile für verschiedene Automotive-Anwendungen hergestellt. Die Anlage wird auf dem Firmengelände in einem Gebäudeneubau mit einer Nutzfläche von 8000 Quadratmetern entstehen. Zu den Kosten der Anlage macht Constellium keine Angaben.

Bis zu 50 neue Arbeitsplätze sind mit der Inbetriebnahme der neuen Strangpresse im Sommer 2020 geplant. „Unsere Kollegen vom Constellium-Werk in Gottmadingen waren und sind sehr erfolgreich, sodass der Bedarf an Aluminiumprofilen für Crash-Management-Systeme in den kommenden Jahren weiter steigen wird“, erklärt Thomas Huber, Managing Director im Bereich Large Profiles. In Gottmadingen werden Aluminiumlösungen für namhafte Automobilhersteller entwickelt und produziert.

Wichtige Bauteile für Stoßfänger-Systeme

„Die Alternative wäre gewesen, die Profile für Crash-Management-Systeme in einem anderen Land zu produzieren, sodass wir uns sehr darüber freuen, die Erweiterung unseres Werks in Singen zu bestätigen. Wir haben das Projekt gemeinsam mit unserem Betriebsrat sowie der IG Metall gewonnen“, sagte Thomas Huber sichtlich stolz über den erzielten Abschluss. Die Konzeption der neuen Anlage ermöglicht die hocheffiziente Herstellung von Strangpressprofilen zur maximalen Energie-Absorption, ein entscheidendes technisches Kriterium für Stoßfänger-Systeme. Damit ist die neue Anlage eine konsequente Weiterentwicklung der letzten Strangpresse, die 2013 die Produktion aufnahm.

Auf dem Firmengelände der „Alu“ in Singen entsteht ein Gebäude-Neubau mit einer hochmodernen Strangpressanlage, welche im Sommer 2020 in Betrieb gehen soll. | Bild: constellium

Die neue Pressenlinie am Standort in Singen wird wieder über neueste Technik verfügen, sodass auch der spezifische Energieverbrauch weiter reduziert werden kann. Auch die neue Produktionshalle mit separaten Sozial- und Bürobereichen wird den aktuellsten Wärmeschutzverordnungen gerecht. „Die neue Pressenlinie ist ein klares Bekenntnis von Constellium zum Standort Singen“, sagte Presswerksleiter Thomas Müller, der betont: „Unsere gesamte Mannschaft hat 2013 gezeigt, wie überaus schnell und professionell eine neue Produktionslinie hochgefahren und produktiv entwickelt werden kann.“ Für Thomas Müller sind genau dies die Hauptgründe gewesen, weshalb die neue Strangpresse nun nach Singen geholt werden konnte.

Einzigartige Spezialprofile für den Weltmarkt

„Dass Constellium an jenem Ort, der bereits 1912 gegründet worden ist, auch heute noch investiert und somit neue Arbeitsplätze schafft, ist ein gutes Zeichen für die Region“, freut sich auch der Geschäftsführer des Singener Standorts, Jochen Chwalisz. Das Presswerk in Singen ist einer der führenden Hersteller von Aluminium-Strangpressprofilen.

Neben dem Automotiv-Segment bedient das Werk auch internationale Kunden im Industrie- und Transportbereich. Durch die große Bandbreite an Strangpressen können auch sogenannte Großprofile, zum Beispiel für Schienenfahrzeuge, von diesem Standort aus geliefert werden. Mitunter steht dafür die mit 10 000 Tonnen Presskraft stärkste Strangpresse Europas in Singen. Auch Spezialprofile, wie die einzigartig hergestellten Verbundprofile aus Stahl und Aluminium, die der Stromversorgung von S- und U-Bahnen entlang der Fahrstrecken dienen, werden von Singen aus in die Welt geliefert.

Zur Erfolgsgeschichte des Aluminium-Strangpressens und der Weiterverarbeitung der Aluminiumprofile am Standort in Singen haben Generationen von Mitarbeitern aus der ganzen Region beigetragen. Mit deren Fleiß, zündenden Ideen und vielen technologischen Entwicklungen trieb das Singener Team die Entwicklung voran.