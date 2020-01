Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Laut Polizei hat ein Zeuge beim Vorbeigehen ein Feuer auf der Gebäuderückseite des Anwesens entdeckt und den Brand mit einem Gartenschlauch gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein unbekannter Täter einen vor dem Haus abgelegten Christbaum entwendet, an die rückwärtige Mauer gestellt und angezündet. Direkt an der Mauer befindet sich die Holzhütte des Nachbargrundstückes, die direkt mit dem Haus verbunden ist. Diese brannte nach Angaben des Feuerentdeckers bereits auf einer kleinen Fläche. Im Geräteschuppen und dem angrenzenden Haus befanden sich zur Tatzeit keine Personen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.