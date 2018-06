von Elmar Veeser

Schade war, dass sich die Termine etwas überschnitten: Während auf dem Rathausplatz noch die Schul- und Jugendchöre "Somewhere over the Rainbow" und danach den zeitlosen Ohrwurm "Top of the World" der Carpenters vor dem begeisterten Publikum sangen, klangen im Rathaus schon die Sektgläser zum Festabend zum 30-jährigen Bestehen der Chorfreundschaft zwischen dem Männer-Kammerchor Celje und dem Männerchor Singen.

Da im Vorfeld Anmeldungen zur Teilnahme gewünscht waren, feierten die Chöre ihre Freundschaft in einem intimeren und auch recht illustren Kreis von knapp 200 Personen, darunter etwa die ehemaligen Oberbürgermeister Andreas Renner und Friedhelm Möhrle, die Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger und all diejenigen Persönlichkeiten, die für die Freundschaft der Chöre und zur Städtepartnerschaft zwischen Celje und Singen Entscheidendes beigetragen haben.

Mitte der 70er wurden schon die Fundamente gelegt

Gerhard Bumiller, Beauftragter für die Städtepartnerschaft mit Celje und Vorsitzender des Männerchors Singen, kündigte zu Beginn die Wiedererkennungsmelodie der Chorpartnerschaft an, die man immer als erstes singe. Die erste Textzeile des Volksliedes lautet folgendermaßen: "Hab oft im Kreise der Lieben im duftigen Grase geruht und mir ein Liedchen gesungen und alles war hübsch und gut."

Der amtierende Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler erinnerte in einer launigen Ansprache an die Anfänge der Chorfreundschaft, die als Gewerkschaftskontakt Mitte der 70er Jahre begonnen habe und bei der der Kammerchor als "kulturelle Begleitung" der Funktionäre in Singen zum ersten Mal aufgetreten sei.

Ein legendärer Gegenbesuch

Als dann der damalige IG-Metallchef Heinz Rheinberger Kontakte zwischen den Sängern der "Konkordia" – dem Vorgänger des heutigen Männerchores Singen – und dem Kammerchor Celje hergestellt habe, seien die slowenischen Sänger 1988 nach Singen eingeladen worden, worauf der bis heute legendäre Gegenbesuch im darauffolgenden Jahr erfolgt sei. In den folgenden Jahrzehnten habe sich eine enge Freundschaft entwickelt, die Häusler als wesentlichen Stützpfeiler der Städtepartnerschaft bezeichnete.

Die hervorragende Akustik des Bürgersaals brachte dann die Stimmen der 14 Sänger des Männer-Kammerchor Celje voll zur Geltung, die mit zarten und gefühlvollen Liedern aus ihrer Heimat Slowenien glänzten. Das Lied "Sehnsucht" von Franz Schubert berührte, und rhythmisch-temperamentvoll geriet sie das Lied über einen Drescher. Der erst 32 Jahre alte Lovro Frelih leitet den Chor seit nunmehr vier Jahren und jeder Zuhörer spürte und hörte, welch starke musikalische Einheit der Dirigent mit seinen Sängern bildet.

Temperamentvoller Auftritt

Der Präsident des Kammerchors Celje, Mark Jagric, bedankte sich nicht nur für die Einladung nach Singen, sondern glänzte zudem als Solist bei einem der Lieder. Dass auch der Singener Männerchor unter der Leitung von Siegfried Schmidgall die leiseren Töne beherrscht, bewies er mit Schuberts "Leise, leise".

Auf mitreißende Art temperamentvoll wurde es beim Schifferlied ("Es löscht das Meer die Sonne aus"), und beim Udo-Jürgens-Lied "Alles, was wichtig ist" glänzte Lothar Reckziegel mit einer Solo-Einlage. Den Kalauer des Abends lieferte Gerhard Bumiller bei der Ansage des Udo-Jürgens-Hits "Mit 66 Jahren", als er selbstironisch hinzufügte: "Ja, wir fühlen uns tatsächlich noch so jung!"

Auch die Dolmetscherin singt

Für das gesangliche Sahnehäubchen des Jubiläumsabends sorgte Dolmetscherin Mateja Ajdnik Korosec, die auf Wunsch des Kammerchores Celje "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" sang – und das tat sie hingebungsvoll schön. Das Lied war dabei als Loblied der Freundschaft zwischen Celje und Singen gedacht, für das es in diesem Fall stellvertretend stand.

