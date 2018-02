Singen Chef von Constellium geht: Rolf Schencking wechselt zu VDM Metals

Rolf Schencking verlässt nach drei Jahren das Singener Industrieunternehmen Constellium.

Der Job ist erledigt, also ist es Zeit für neue Aufgaben: Rolf Schencking, seit drei Jahren Geschäftsführer des Singener Industrieunternehmens Constellium, kommunizierte am Dienstag die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses gegenüber dem SÜDKURIER wie eine aus sich selbst heraus verständliche Entwicklung eines natürlichen Prozesses. Am Mittwoch ist der letzte Arbeitstag des 49-Jährigen, er wechselt als Geschäftsführer zu VDM Metals in Werdohl. Wie Constellium verarbeitet auch das Unternehmen im Sauerland Metall – allerdings nicht Aluminium, sondern es ist unter anderem auf Nickellegierungen spezialisiert.

Ein eingeweihter Kreis von Mitarbeitern wie etwa der Betriebsrat war nach Angaben von Rolf Schencking bereits früher über seine Entscheidung informiert, ein Großteil der rund 2200 Constellium-Mitarbeiter in Singen und Gottmadingen aber wurde erst gestern in Kenntnis gesetzt – und viele werden den Weggang des Chefs bedauern. Rolf Schencking gilt als umgänglich, bei seinem Führungsstil setzt er ausdrücklich auf die Nutzung der Kompetenzen von Mitarbeitern. Damit einher geht für ihn, dass der Chef nicht alles bestimmen muss. Das wiederum, so hob Rolf Schencking im Gespräch mit dem SÜDKURIER hervor, könne nur auf der Basis von Verständnis, Vertrauen und Loyalität funktionieren.

Wenn eine derartige Unternehmensführung Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis hat, dann war sie in den vergangenen drei Jahren ausgesprochen zielführend. Nicht nur das Miteinander hat sich in der Phase mit Rolf Schencking an der Spitze spürbar verbessert, auch die über dem Marktwachstum erzielten Ergebnisse können sich sehen lassen. Nach Angaben des Geschäftsführers kann für das vergangene Jahr unterm Strich von einem Plus von gut und gerne zehn Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Jahr ausgegangen werden, was allein wegen des bereits 2016 sehr guten Ergebnisses beachtlich ist. Über einen Drei-Jahres-Zeitraum bemessen habe das Ergebnis verdoppelt werden können, wobei Rolf Schencking Wert auf die Feststellung legt, dass dies allein durch die Optimierung von Arbeitsabläufen gelungen sei. Er ist sich dabei – ganz im Sinne seiner Auffassung von Personalführung – bewusst, dass dies eine gemeinsame Leistung von Management und Mitarbeitern darstellt.

Nach Einschätzung von Rolf Schencking dürfte sich der ebenso ruhige wie erfolgreiche Unternehmenskurs in den nächsten zwei, drei Jahren fortsetzen. Die Kundenzufriedenheit schätzt er als hoch ein, beim Service sei Constellium gut aufgestellt und außerdem stuft er die Marktposition des Unternehmens allein wegen der vielen Spezialprodukte – insbesondere im dekorativen Bereich wie bei Verschlüssen für Kosmetika – als sicher ein. Das Unternehmen kann laut Rolf Schencking auch deshalb gelassen in die nähere Zukunft blicken, weil entsprechende Investitionen getätigt beziehungsweise auf den Weg gebracht wurden. Das Jahr 2017 steht dabei insbesondere für die Anschaffung einer Walzanlage im Wert von 16 Millionen Euro, für dieses Jahr sind weitere Investitionen in Anlagen eingepreist. Insgesamt werde Constellium in diesem Jahr rund 30 Millionen Euro in die Unternehmen in Singen und Gottmadingen investieren.

Eigentlich gute Gründe fürs Bleiben, zumal Rolf Schencking der Menschenschlag in Singen und das Selbstverständnis der Stadt zu schätzen weiß. Das sei ein bisschen wie im Ruhrgebiet, sagt der gebürtige Dortmunder: aufgeschlossen, international, handfest. Eben wegen dieser Eigenschaften aber reizt ihn die neue Aufgabe. Von ihr verspricht er sich vor allem die Chance zu verstärkt unternehmerischer Tätigkeit wie sie bei der Einbinding in einem Konzern nicht möglich ist.