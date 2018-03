Singen Casting statt Referendariat, Bank-Chefs als Coachs: So stellt sich der Philosoph Richard David Precht das Bildungssystem der Zukunft vor

Als Philosoph und Autor spricht und diskutiert Richard David Precht beim Singener Wirtschaftsforum über nachhaltige Bildung. Seine Kritik am Schulsystem ist fundamental.

Herr Precht, beim Wirtschaftsforum in Singen werden Sie über die Nachhaltigkeit von Bildung sprechen. Mal ganz einfach gefragt: Was ist das?

Das Thema habe ich mir nicht ausgedacht, das bewegt die Menschen hierzulande schon seit vielen Jahren. Und das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass nur 3 bis 5 Prozent des in der Schule vermittelten Wissens hängenbleibt. Bei rund 10 000 Stunden, die Kinder und Jugendliche in der Schule zubringen, kann kaum von einem hohen Grad der Nachhaltigkeit gesprochen werden. Das ist nichts anderes als Zeitverschwendung.

In einem früheren Vortrag haben Sie gesagt, dass Schule zurzeit nicht der Bildung, sondern der Disziplinierung für ein bestehendes Ordnungssystem dient...

...und das ist per se auch gar nicht verwerflich. Das Problem besteht darin, dass junge Menschen für eine sich auflösende Lebenswelt vorbereitet werden. In der Schule orientiert man sich immer noch stark an den Maßstäben des 19. Jahrhunderts und das hat zum Beispiel für die heutige Arbeitswelt kaum noch Relevanz. Da stellt sich doch die Frage, wie wir diese Ineffizienz und Vergeudung von Lebenszeit verantworten können.

Wie stellen Sie sich denn die Schule der Zukunft vor?

Wir müssen erst einmal die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie akzeptieren. So werden zum Beispiel bis zu fünf oder sechs Fächer an einem Tag unterrichtet – das schafft kein Mensch. Dann muss man auch den Reifegrad der Kinder berücksichtigen. Von Fünf- bis Zehnjährigen wird Stillsitzen gefordert, aber das ist in diesem Alter gegen die Natur. Das ist keine artgerechte Haltung und bei einem Zoo würde man in so einem Fall den Laden dichtmachen.

Glauben Sie, dass die Schulen da mitziehen? Die Lehrer würden ihre bildungspädagogischen Gewohnheiten und ihre berufliche Identität verlieren. Wollen Sie die alle in Pension schicken?

Ach, das ist doch wie immer im Leben. Ich bin davon überzeugt, dass es den Lehrer an sich nicht gibt. Viele Lehrer würden sich über eine grundsätzliche Reform freuen, andere nicht – und natürlich müsste in dem ein oder anderen Fall auch über Exit-Strategien nachgedacht werden. Grundsätzlich aber halte ich weniger die Lehrer für das Problem, sondern die Schulbürokratie.

Zwischenfrage: Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen, aber wir sind hier in Baden-Württemberg und Schulpolitik ist Ländersache. Sehen Sie die Schulbürokratie länderübergreifend als den Kern des Problems an?

Ja. Da gibt es keine großen Unterschiede zwischen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Und was müsste sich bei der Schulbürokratie ändern?

Erst einmal müssten die Lehrer ganz anders ausgesucht werden. Statt eines Referendariats sollte ein Casting stattfinden, in dem die Überzeugungsfähigkeit im Zentrum steht. Denn das ist ja der Bereich, in dem die Lehrer gefordert sind: Sie müssen überzeugen. Dieses Dozieren mit Sanktionsmöglichkeiten – früher noch mit dem Rohrstock – passt nicht mehr in die Zeit.

Und was ist mit den Lehrern, die schon länger unterrichten?

Warum coacht man die Leute nicht? Und warum nimmt man sich dafür nicht externe Leute, die dabei helfen können? Wenn nicht mehr in Form von Fächern unterrichtet, sondern verstärkt projektbezogen gearbeitet wird, öffnet sich die Schule für die Lebenswirklichkeit.

Wer sollen denn diese externen Leute sein?

Rechtsanwälte, Bank-Chefs, Rentner mit Berufserfahrung – aber damit die Schulen das machen könnten, müssten sie von den Kultusministerien die entsprechenden Freiheiten bekommen. Dieser Transformationsprozess hin zu einer kreativen Form von Schule ist vor diesem Hintergrund auch eine Machtfrage, was das Ganze so schwierig macht. Auf jeden Fall müsste die Schulbürokratie Macht abgeben und ihre Rolle verstärkt in der Unterstützung und der Hilfe für die Schulen sehen. Im Moment funktioniert das Ganze noch von oben nach unten: Die Schulen müssen das exekutieren, was die Schulbürokratie vorgibt.

Beim Singener Wirtschaftsforum werden Sie auch an den Workshops teilnehmen, bei dem mit vielen Teilnehmern aus der Wirtschaft zu rechnen ist. Inwiefern passt das Thema einer auf Nachhaltigkeit angelegten Bildungsreform zum Interesse der Wirtschaft?

Für mich ist das Wirtschaftsforum ein Novum, so etwas habe ich bisher noch nicht gemacht. Neben der Schule wackeln aber ja auch viele andere Systeme. So werden in der Wirtschaft beispielsweise bei Mitarbeitern verstärkt kreative Fähigkeiten nachgefragt. Das hat unter anderem mit der Digitalisierung zu tun, die dazu beiträgt, dass die Zahl der Schema-F-Berufe stark abnehmen wird. Und darauf haben sich die Bildungseinrichtungen einzustellen. Ich sehe deshalb in der Wirtschaft tendenziell einen Verbündeten für eine Schul- und Bildungsreform.

Herr Precht, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.

Fragen: Torsten Lucht

