von Anina Kemmerling

Dreharbeiten unter den Palmen Mauritius, das klingt für viele wie ein unerfüllbarer Traum. Für Sarah Warth ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Bei einem Casting konnte sie mit ihrem Schauspieltalent überzeugen und bekam die Möglichkeit, für eine ARD-Serie auf die rund 9000 Kilometer entfernte Urlaubsinsel zu fliegen. Am kommenden Samstag, 2. November, suchen Talentscouts in Singen nach neuen Gesichtern. Die Agentur hüllt sich zwar in Schweigen, wenn es um Details zu Zeit und Standort des Castings geht, verspricht aber: Mit dem nötigen Talent können auch Menschen aus Singen und dem Hegau bald vor einer Filmkamera stehen.

Mit zehn Jahren zur Tochter des Inselarztes

Sarah Warth überzeugte in mehreren Auswahlverfahren, bis klar wurde: Die damals zehnjährige Schülerin aus Baden-Württemberg passt bestens zur gesuchten Kinder-Rolle. Seither spielt sie in der ARD-Serie „Die Inselärztin“ die junge Isabelle, Tochter des Insel-Notfallchirogen Daniel (gespielt von Tobias Bucher). Dabei steht sie regelmäßig neben bekannten Fernsehgesichtern wie Anja Knauer oder Helmut Zierl vor der Kamera. Mittlerweile ist sie schon zum dritten Mal für den Seriendreh auf der Insel und schaffte es, aus ihrer anfänglich Nebenrolle im Laufe der Zeit eine Episoden-Hauptrolle zu entwickeln. 2018 erschien die erste Folge der Serie, in der sich alles um die Herausforderungen als Arzt auf der Trauminsel Mauritius dreht. Bis zum Februar 2019 wurden vier Folgen ausgestrahlt. Neue Folgen werden im Januar 2020 zu sehen sein.

Nun wird in Singen gesucht. Mehr Infos gibt es nach Anmeldung

Gesucht werden nun weitere talentierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Fernseh- und Kinofilme, TV-Serien, Werbespots oder Modelfotografie. Die Casting-Agentur sucht regelmäßig nach neuen Gesichtern, die sie in ihre Kartei aufnehmen und an Kunden vermitteln können. Sogenannte Talentscouts, die sich das Können von Bewerbern ansehen, sind am Samstag in Singen zu Gast. Details zu Zeit und Standort gibt es bei Anmeldung unter Telefon (0 86 41) 977 92 90 oder mail@sunshine-casting.de

