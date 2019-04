von SK

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Karfreitag gegen 22.30 Uhr bei einer Polizeikontrollstelle so negativ aufgefallen, dass die Polizisten ihn wegen übermäßigen Lärms angezeigt haben. Der junge Mann gab laut Polizeiangaben in der Georg-Fischer-Straße in Singen in Höhe eines mobilen Blitzers Vollgas und drehte den Automotor bis knapp vor den Drehzahlbegrenzer hoch.