Immer zum Monatsanfang dokumentiert der SÜDKURIER unter der Rubrik „Cano zum Ersten“ die Entwicklung des derzeit größten Bauprojekts in Singen. Dabei setzt unser Mitarbeiter Andreas Rautter eine Drohne ein, was eine originelle Perspektive auf das Gelände des künftige Einkaufszentrums ermöglicht. Im Vordergrund zu erkennen ist der Vorsprung im östlichen Bauabschnitt, der an Höhe gewinnt. Im mittleren Bereich vollziehen sich die Bauarbeiten inzwischen ebenerdig, während man im westlichen Abschnitt (im Bildhintergrund) zum Teil noch mit Fundament- beziehungsweise Untergeschossarbeiten beschäftigt ist. Was beim Blick aus halber Höhe ferner auffällt, sind die aufgeräumten Verhältnisse auf der Baustelle. Nach wie vor beeindruckend ist ferner die Gelassenheit, mit Verkehrsteilnehmer und Fußgänger im unmittelbaren Umfeld der Baustelle mit den unvermeidlichen Beeinträchtigungen umgehen.