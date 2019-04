von SK

Während das Untergeschoss im östlichen Teil der Cano-Baustelle bereits in die Höhe wächst, wird im Stadtplanungsausschuss am Mittwoch, 3. April, der Ausbau von Hegau- und August-Ruf-Straße debattiert. Zur Eröffnung im Herbst 2020 soll die Innenstadt in neuem Glanz erstrahlen. Beide Straßenabschnitte werden im bewährten Muster weitergebaut.

Die Tiefbauer loben dabei den Cano-Fassadenbau beim Rathaus: Er helfe die zeitlichen Abläufe so zu koordinieren, dass sich die bauausführenden Firmen nicht gegenseitig behindern.