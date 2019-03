von SK

Am Sonntag, 26. Mai, werden sowohl Gemeinderat als auch Kreistag neu gewählt. „Die CDU im Kreistagswahlkreis III und der CDU-Stadtverband Singen nominierten bei einer zahlreich besuchten Nominierungsveranstaltung im Clubheim des FC Singen ihre Kandidaten für den Kreistag und den Singener Gemeinderat“, berichtet Marcel S. Heimerl als Pressesprecher des Stadtverbands in einer Mitteilung.

Nach der Begrüßung durch Franz Hirschle, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, übernahmen die Leitung bei den aufeinanderfolgenden Nominierungsrunden Bürgermeister Manfred Jüppner aus Mühlingen für den Kreistag und der CDU-Kreisvorsitzende Willi Streit für den Gemeinderat. „Die aufgestellten Listen zeigen vor allem eins: Die Mischung aus altgedienten und erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen, speziell auch jungen Köpfen ist gelungen und verspricht frischen Wind in der Kommunalpolitik in Singen und im Landkreis“, so Heimerl laut der Pressemitteilung.

Sie wollen in den Kreistag

Als Kandidaten für den Kreistag wurden Bernd Häusler, Markus Röwer, Willi Streit, Heike Kornmayer, Annette Schöpf, Alfred Mutter, Rainer Kenzler, Angelika Berner-Assfalg, Tizian Mattes, Marcel Santos Heimerl, Wolfgang Werkmeister, Jürgen Schröder, Klaus Bach, Achim Rimmele, Inge Kley, Markus Löffel, Thomas Hengge und – auf dem letzten Listenplatz – Andreas Renner nominiert.

Sie wollen in den Gemeinderat

Die Kandidaten für den Gemeinderat sind Franz Hirschle, Wolfgang Werkmeister, Angelika Berner-Assfalg, Ralf Knittel, Hans-Peter Stroppa, Klaus Niederberger, Jürgen Schröder, Heike Kornmayer, Mirko Fanke, Ulrike Haungs, Marc Burzinski, Tizian Mattes, Daniel Kech, Marcel Santos Heimerl, Klaus Bach, Renata Muckenschnabel, Ingo Dowideit, Michael Siegwarth, Alexander Siegel, Regina Rembold, Gerald Roth, Daniel Bangert, Dominik Eisermann, Inge Kley, Tobias Herrmann, Florian Neurohr, Carmen Guerra-Dominguez, Thomas Baur, Michael Zinsmayer, Peter Bliestle, Helmut Henninger und Gisela Restle. Als Ersatzkandidat tritt Oswald Ammon auf der Liste an.