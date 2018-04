Singen Burkart-Gruppe kauft den Hegau-Tower

Beim Hegau-Tower als weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt Singen haben sich am Donnerstagnachmittag die Besitzverhältnisse geändert. Die familiengeführte Singener Burkart Gruppe übernahm als Mehrheitsanteilseignerin die Immobilie in der Maggistraße von der Oswa-Gruppe.

Etwa zweieinhalb der insgesamt 17 Stockwerke gehörten schon bisher zur Burkart Gruppe, beim Notar wurde am Donnerstag der Vertrag für den Verkauf von weiteren zwölf Stockwerken unterschrieben. Die restlichen zweieinhalb Stockwerke verbleiben bei anderen Eigentümern.

Wie es in einer Pressemitteilung des neuen Eigentümers heißt, unterhält das Familienunternehmen Burkart bereits seit 2008 seine eigenen Büroräume im Tower. Fast zehn Jahre nach der Eröffnung im Oktober 2008 geht das Gebäude jetzt auf einen dritten Eigentümer über. „Mit dem Eigentümerwechsel und zum zehnjährigen Bestehen soll nach der bewegten Geschichte des Towers jetzt ein neuer Abschnitt beginnen“, erläutert Nikolai Burkart, Geschäftsführer der Burkart Gruppe.

Es gab weitere Kaufinteressenten für den Hegau-Tower

Wie der seit kurzem ebenfalls zum Geschäftsführer ernannte Laurent Burkart im Telefonat mit dem SÜDKURIER sagte, hat die persönliche Bindung an die Stadt Singen eine wichtige Rolle bei der Investitionsentscheidung gespielt. Zugleich handle es sich um eine Immobilie mit Potenzial. "Wir waren nicht als einzige Kaufinteressenten im Rennen", führte er aus. Wie groß die Konkurrenz während der zu Beginn des Jahres beginnenden Verhandlungen tatsächlich war, weiß er allerdings nicht. Die derzeitige Auslastung bezeichnete er als gut, für die leer stehenden Räumlichkeiten lägen Nachfragen vor.

Für Markus Oswald, einer der Verkäufer, war der seinerzeitige Teilerwerb des Hegau-Towers von der in Konkurs gegangenen städtischen Vorgängergesellschaft GVV eine Herausforderung für sein Unternehmen. „Seither haben wir die Leerstände im Tower abgebaut und namhafte Mieter nach Singen geholt“, wird Jan Watzl in der Pressemitteilung als Geschäftspartner von Markus Oswald zitiert.

Für die künftige Nutzung des Gebäudes sind nach Angabe der Burkart-Gruppe Investitionen vorgesehen. Auf der Wunschliste des neuen Eigentümers steht dabei die Entwicklung von so genannten Co-Working Spaces, was nicht zuletzt für Jung- beziehungsweise Start-up-Unternehmen von Interesse sein könnte. Dabei werden die sich aus dem Gebäudekomplex ergebenden Synergie-Möglichkeiten genutzt.

Gleichzeitig soll der Hegau-Tower durch Kulturveranstaltungen verstärkt zu einem Treffpunkt in der Stadt entwickelt werden. Gedacht ist dabei zum Beispiel an Vorträge oder Konzerte zur Belebung der Eingangshalle. "Als ortsansässiges Familienunternehmen ist es uns wichtig, Singen für Gewerbetreibende langfristig attraktiv zu halten", so Laurent Burkart zur langfristigen Strategie der Immobiliennutzung.