von Andreas Hühner

Zum Jahresende hin wurde in der Singener Stadthalle nochmals eine große Show geboten: zu Ehren des berühmten Komponisten Andrew Lloyd Webber. 450 Zuhörer überwiegend reiferen Alters ließen sich auf eine Reise ein, die die ganze Bandbreite der Emotionen und Gefühle auf musikalische Art abdeckte.

Andrew Lloyd Webber, der 1992 von Königin Elisabeth II. zu Ritter geschlagen und 1997 zum Lord ernannt wurde, erhielt für seine Musicals unzählige Auszeichnungen: unter anderem einen Oscar, drei Grammys, einen Golden Globe Award und viele weitere Preise.

Weltberühmte Bühnenklassiker

Die Zuhörer in Singen konnten Auszüge aus seinen weltberühmten Werken wie „Sunset Bouleward“, „Evita“, „Cats“, Starlight Express„ und „School of Rock“ genießen.

Der charismatische Moderator Tyrone Chambers II führte charmant durch die einzelnen Showblöcke, die insgesamt neun Musicals umfassten. Auch konnte er durch seine ausdruckskräftige Tenorstimme in verschiedenen Stücken wie etwa „Jesus Christ Superstar“ und in der Rolle des „Phantoms der Oper“ überzeugen. Die weiteren Solisten Rebekah Lowings, Jess Stent, Harriett Hare und ihre männlichen Partner David Irvine und Shane Rice bewiesen mit ihren Auftritten ein hohes musikalisches Niveau.

Schwelgen in Erinnerungen

Die weiteren neun Ensemblemitglieder und das zehnköpfige Westend Musical Orchestra unter der Leitung von Piotr Oleksiak sorgten für einen gelungenen Konzertabend. Zeitlose Klassiker wie „Don`t cry for me Argentina“ oder „Memory“ ließen das Publikum in Erinnerungen schwelgen und Gänsehautmomente aufkommen.

Das Ensemble der „Andrew Lloyd Webber Musical Gala“ bedankt sich beim Singener Publikum für einen tollen musikalischen Abend. | Bild: Andreas Hühner

Einer von mehreren Höhepunkten war der wunderschöne Chorgesang der männlichen Darsteller bei dem Stück „No matter what“ aus dem eigentlich relativ unbekannten Musical „Wistle down the Wind“. Das Lied selbst stand allerdings durch die Interpretation der weltbekannten Gruppe Boyzone viele Wochen auf Platz 1 der englischen Charts. Natürlich kann man bei einem Tournee-Theater keine opulenten Bühnenaufbauten erwarten.

Dafür gab es aber spektakuläre Video-Projektionen auf transparenten Vorhängen, die faszinierende Bilder entstehen ließen. Beim Liebesduett „All I ask of you“ aus dem Musical „Phantom der Oper“ standen die Solisten David Irvine und Jess Stent unter einem virtuellen Eiffelturm.

Perfekte Choreografie

Wunderschöne farbenfrohe Kostüme der Akteure und eine perfekte tänzerische Choreografie, für die die in Paris lebende Choreografin Jeanette Damant verantwortlich zeichnete, rundeten das Gesamtbild harmonisch ab.

Das Publikum applaudierte in der ersten Hälfte der Darbietung zwar noch verhalten, so dass sich der Moderator wohl etwas mehr Energie gewünscht hätte, steigerte sich jedoch im Verlaufe des Abends und ließ sich zum Schluss sogar zu stehenden Ovationen hinreißen – was das Ensemble mit einer, wenn auch sehr kurzen Zugabe belohnte.

Am Ende der zirka zweieinhalb Stunden dauernden Veranstaltung sah man rundum zufriedene Gesichter im Publikum. Herr Kempter aus Rielasingen, der die Eintrittskarten zu Weihnachten geschenkt bekam und den Abend mit seiner Frau und zwei Bekannten genoss, meinte: „ Es war super, hat uns sehr gut gefallen. Von so einem Abend kann man lange zehren.“