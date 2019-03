Großbritannien möchte die Europäische Union verlassen, weiß aber noch nicht so recht, wie das geschehen soll. Wer denkt, dass das allein die Verhandlungsführer in Brüssel und die Menschen in Großbritannien betrifft, der irrt: Auch im Hegau sitzen viele Unternehmen, deren Handel vom sogenannten Brexit beeinflusst wird. In der IHK-Region Hochrhein-Bodensee sind rund 170 Unternehmen im produzierenden Bereich regelmäßig mit Großbritannien aktiv. Viele davon haben sich in den vergangenen Monaten auf mögliche Szenarien vorbereitet, wie sie dem SÜDKURIER auf Nachfrage berichten. Viele ärgern sich aber auch darüber, dass kurz vor dem vereinbarten Austrittstermin noch so viel Unklarheit herrscht. Denn eigentlich soll der Austritt bereits Ende März rechtskräftig werden.

Unternehmen sind auch indirekt betroffen

Wie Unternehmen vor Ort betroffen sind, ist unterschiedlich. "Für Takeda ist das Engagement in Großbritannien sehr wichtig", teilt die Pressestelle des Pharmaunternehmens mit 950 Beschäftigten in Singen mit. Nur ein kleiner Teil des Großbritannien-Geschäfts werde in Singen abgewickelt. "Für ein potenziell betroffenes Produkt wurde ein größerer Lagerbestand aufgebaut, da wir mit längeren Abwicklungszeiten rechnen", heißt es weiter. Andere sind indirekt betroffen: "Wir haben nur eine sehr überschaubare Anzahl von Kunden und Lieferanten in Großbritannien", erklärt der Eisenguss-Produzent Fondium mit Sitz in Singen. Und Hermann Püthe von Inpotron in Hilzingen erklärt: "Inpotron liefert nicht direkt nach Großbritannien. Jedoch haben unsere Kunden, die zum größten Teil international agieren, einen Exportanteil von bis zu 90 Prozent. Somit werden wir den Brexit auch spüren." Inpotron produziert Schaltnetzteile und Stromversorgungslösungen. Ähnlich geht es laut Uwe Böhm vielen. Böhm leitet das Geschäftsfeld International der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee und weiß: "Das Vereinigte Königreich ist der sechstwichtigste Handelspartner unserer Mitgliedsunternehmen, die wirtschaftliche Verflechtung ist eng."

Produkte werden eingelagert, um Engpässe zu vermeiden

Die IHK hat mit der Zollverwaltung, Rechtsanwälten und Vertretern aus der Unternehmen für Ende März vorsorglich mehrere Veranstaltungen geplant. Die betroffenen Unternehmen selbst bereiten sich besonders mit entsprechender Lagerung vor: "Soweit wir Leistungen aus Großbritannien beziehen, haben wir einen Bestand aufgebaut, um möglichen Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Unsere Kunden haben ebenfalls einen Sicherheitsbestand mit unseren Gussteilen aufgebaut", sagt Matthias Blumentrath, Geschäftsführer von Fondium. Und auch Nestlé hat sich "mit entsprechenden Plänen darauf vorbereitet, mögliche Unterbrechungen auf ein Minimum zu reduzieren", wie die Pressestelle mitteilt. Davon seien auch Produkte aus dem Maggi-Werk in Singen betroffen, zu Details möchte sich das Unternehmen nicht äußern. Doch ein No-Deal-Brexit könne "erhebliche Auswirkungen auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie haben und die Verfügbarkeit von Roh- und Fertigwaren beeinträchtigen".

Zusätzliche Kosten können Produktivität belasten

Noch hoffen die Betroffenen, dass es zu einer Einigung zwischen EU und der britischen Regierung kommt, sodass der Austritt geregelt abläuft. "Eine funktionierende Industrie braucht Verlässlichkeit. Da es aus Großbritannien in den vergangenen Monaten lediglich die Verlässlichkeit zum Entscheidungsvakuum gibt, ist die Grundlage für die Unternehmen nicht wirklich gegeben", sagt Hermann Püthe für Inpotron.

Wer bisher auf und von der Insel liefert, wolle das sicher auch weiterhin. "Zolltechnisch ist das Land nach dem Brexit dann ein Land mehr für unsere Unternehmen, ein Drittland wie auch die Schweiz oder China", erklärt Uwe Böhm von der IHK. Logistisch werde es erstmal schwierig und Investitionen sowie Lieferbeziehungen stünden auf dem Prüfstand. "In allen Varianten entstehen zusätzliche Kosten, die die Produktivität belasten", sagt Böhm. Teilweise würden schon alternative Beziehungen in andere Länder aufgebaut.

Zollabfertigung könnte zu Herausforderung werden

Hermann Püthe ist sich als geschäftsführender Gesellschafter für Inpotron sicher, dass letztlich die Briten die "Zeche zahlen" werden: "Jegliche mit zusätzlichen Kosten verbundene Lösung, wie zum Beispiel Zölle, wird den Handel und somit die Bevölkerung von Großbritannien unmittelbar treffen." Zölle zeichnen sich auch für Uwe Böhm von der IHK als düsteres Szenario ab: "Nach Berechnungen des DIHK werden bis zu 4,6 Millionen zusätzliche Zollanmeldungen für Einfuhren und bis zu 10 Millionen zusätzlichen Zollanmeldungen für die Ausfuhr erwartet. Ob die jeweiligen Bürokratien in der Lage sind, dies personell und infrastrukturell abzuarbeiten, darf bezweifelt werden." Am Hochrhein und Bodensee wisse man, wie komplex Zollabfertigung ist.

