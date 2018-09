Singen vor 3 Stunden

Brandstifter zündet Mülleimer an

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag an der Bushaltestelle in Höhe des Gebäudes Rielasinger Straße 33 den Inhalt eines Mülleimers angezündet, wie die Polizei mitteilt.