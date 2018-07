Singen vor 1 Stunde

Brand in Müllentsorgungsbetrieb sorgt für Geruchsbelästigung in Singen

Nach Polizeiangaben ist am Freitagabend in einem Müllentsorgungsbetrieb in Singen ein Brand ausgebrochen, wodurch in Singen und den umliegenden Ortschaften Geruchsbelästigungen auftreten können.