Kunst als Sprache der freien Aussage bestimmte seinen Lebensweg. Nach einem Studium der Bildhauerei und Lehrer für Kunst kam der Bildhauer Mal Myrtaj zur Zeit des politischen Umbruchs im ehemaligen Jugoslawien vor über 20 Jahren nach Singen. Mit Eintritt in den Ruhestand kehrt er nun zu seiner Familie in den Kosovo zurück. Mit seinem Wirken als Künstler und Steinmetz überwand er Grenzen und führte Menschen zusammen – das zeigte auch die Eröffnung seiner Ausstellung "Spuren hier und dort", in der Bronzeskulpturen und Tuscharbeiten zu sehen sind.

Unter den zahlreichen Gästen und Bürgern kosovarischer Herkunft konnte Oberbürgermeister Bernd Häusler auch Myrtajs Frau und Tochter begrüßen, aus Stuttgart war Konsul Imer Lladrovci angereist. "Der Titel "Spuren hier und dort" steht für sein Leben", bedauerte Häusler den Abschied. Eine Spur in Singen hinterlasse Myrtajs Skulptur Mutter Theresa im Krankenhauspark.

Kunst als Motor und Trost

Wie Kornelius Otto vom Internationalen Bodensee Club in seiner Einführung erläuterte, ging es Mayrtaj in seiner Kunst um die freie Auseinandersetzung mit Form und Material. Mit ungezügeltem Schaffensdrang habe er seinen Werken Gestalt und Ausdruck verliehen. Dafür stehen die Bronzeskulpturen, in denen sich die glatte Oberfläche des Metalls harmonisch mit den Rundungen der Figuren zu einer Einheit verbindet.

"Die Familie Schwarz in Singen wurde zu meiner zweiten Familie."Mal Myrtaj über seinen Arbeitgeber Grabmale Schwarz in Singen | Bild: Pfeilsticker

Kunst war für Myrtaj Motor und gleichzeitig Trost in Zeiten des Exils. Die Arbeit als Steinmetz in der Firma Grabmale Schwarz öffnet ihm neue Möglichkeiten. Alte Grabbeschriftungen aus Bronze als Überbleibsel alter, abgebauter Grabsteine bog, zersägte und formte er neu zu abstrakten Kleinskulpturen. Wie Mayrtaj selbst sagt, wurde die Familie Schwarz zu seiner zweiten Familie. Als Freund und Arbeitgeber dankte Joachim Schwarz im Namen der Belegschaft für die Inspirationen, die Myrtaj in den Betrieb eingebracht habe.

Die Ausstellung ist in der kommenden Woche von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr während der Öffnungszeiten des Rathauses im Bürgersaal zu sehen.