Singen Boote als Attraktion

Die Hegaustraße in Singen wird als Bühne für Singener Betriebe genutzt – und wird so unter anderem zum Forum einer Bootsschau.

Hannelore und Helmut Wessendorf, in Singen auch bekannt als Mr. und Mrs. Hegaustraße, waren schon immer aktiv, wenn es darum ging, die Hegaustraße für die Besucher Singens attraktiver und ansehnlicher zu machen. Nachdem der erste Bauabschnitt der Hegaustraße nun geglückt ist, ist auch der zweite im vollen Gange. "Mir wurde schon gesagt, dass die Hegaustraße seit dem Umbau die schönste Straße bis nach Stuttgart ist", betont Helmut Wessendorf, der über viele Jahre Geschäfte an der Hegaustraße betrieben hat.

Allgemein sei die Resonanz sehr positiv. Dafür, dass es zur Umgestaltung der Straße kam, bedankte er sich noch einmal bei der Stadt: Die Kompromisse und Kommunikation seien sehr gut abgelaufen. Nun, da die Straße schon verschönert wurde, wolle man sie noch lebendiger machen: "Wir wollen die Hegaustraße als eine Art Bühne nutzen", unterstreicht Wessendorf. Jeder Betrieb aus Singen hat einmal im Jahr das Recht, sich in der Fußgängerzone zu präsentieren. Das Team der Hegaustraße, gerade die Wessendorfs, werden diesen Betrieben bei Kommunikation und Absprache mit der Stadt helfen. Wessendorf wünscht sich einen einfachen Verwaltungsweg. Auch könnte er sich Tanzgruppen oder Kunstausstellungen auf der Hegaustraße vorstellen. "Aktionen wie diese helfen der Straße, der Stadt und den Firmen", unterstreicht er.

Auch die Sparkasse in Singen ermuntert er, die Hegaustraße für Aktionen zu nutzen. Peter Willhardt, Geschäftsleiter des Bauhauses, wird diese Gelegenheit schon im Frühjahr dieses Jahres wahrnehmen. Das Bauhaus wird in der Hegaustraße Boote ausstellen und Berater zur Verfügung stellen. So sollen auch Unternehmen aus dem Singener Süden einen Platz in der Fußgängerzone bekommen. "Viele wissen ja gar nicht, dass das Bauhaus Boote verkauft", fügt Wessendorf hinzu. Auch sollen Termine für Probefahrten mit den Booten vereinbart werden können. Der genaue Termin für die Bootsschau ist jedoch noch nicht bekannt.

Gerd Springe, Vorsitzender von Singen aktiv, beglückwünscht die Betriebe der Hegaustraße für ihr Engagement und die guten Argumente. "Wir haben die Hegaustraße vor der Gemeinde intensiv unterstützt und bei Oberbürgermeister Häusler viel Gehör bekommen", schildert Springe. Für Christoph Greuter, Inhaber und Geschäftsführer von Buch Greuter, ist das Ehepaar Wessendorf bis heute der Motor der Hegaustraße. "Ich denke, die Hegaustraße hebt sich von anderen Straßen ab, da sich dort vor allem inhabergeführte Betriebe befinden – und Menschen, mit denen man sprechen kann", erläutert Greuter.