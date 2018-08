von SK

Die Bohlinger Sichelhenke startete gestern Abend durch. Schnitter, Bäuerinnen und Ehrengäste zogen mit der Erntekrone von der Kirche zum Festzelt, angeführt vom Musikverein Überlingen am Ried. Nach dem Bieranstich durch den Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler und Heike Erb, Vorsitzende des gastgebenden Musikvereins Bohlingen, ließ es die Partyband „Hautnah“ krachen. Vier Tage lang geht es um bäuerliches Brauchtum, nachmittags gibt es Blasmusik, an den Abenden Partystimmung.

Die Band "Allgäu Power" wird heute Samstag, 25. August, den Festzelt-Besuchern einheizen, schon ab 11 Uhr können die Besucher Oldtimer bestaunen. Ein Gottesdienst findet am Sonntag, 26. August, um 9 Uhr im Festzelt statt. In einer ländlichen Marktgasse gibt es ab 11 Uhr Vorführungen von historischem Handwerk und bäuerlichen Spezialitäten. Die Lokalmatadoren „PolkaCabana“ spielen ab 17 Uhr. Die Band „Slamjam“ rockt nach dem Kindernachmittag (14.30 Uhr) und dem Handwerkerhock (16 Uhr) zum Fest-Ausklang am Montag, 27. August (20 Uhr). (bit) Bild: Albert Bittlingmaier

Bohlingen Bilder von der Eröffnung der 60. Sichelhenke in Bohlingen Lesen Sie auch

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein