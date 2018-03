Singen/Hegau Böser Brief und Träume wegen Singener Bahn-Aufzüge

Die stillgelegten Fahrstühle auf dem Singener Bahnhof erhitzen weiter die Gemüter. Dies greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Die von der Deutschen Bahn höchst strapazierte Hutschnur ist längst gerissen. Besonders für Menschen, die körperlich benachteiligt sind. Bahn-Aufzüge, die schon monatelang außer Betrieb sind oder immer wieder stehen bleiben, schränken die Mobilität erheblich ein. Dass die Singener Fahrstühle schon seit vergangenen August zum Austausch ausgebaut wurden, ohne dass der Einbau folgte, sorgt für ein Dauer-Ärgernis in vielen desaströsen Kapiteln. Auf Proteststürme folgen immer wieder von der Deutschen Bahn angekündigte Verschiebungen der Erneuerungen der Aufzüge. Als Gründe nennt sie Liefer-Engpässe einer beauftragten Firma und personelle Probleme. Weitere Beschwerden verpuffen schon wegen fehlender Adressaten. Kaum sei bei der Deutschen Bahn jemand für die Aufzüge zuständig, schon gebe es wieder einen Personalwechsel, was die Angelegenheit weiter verschleppe, lautet die Kritik. Der Grünen-Stadtrat Eberhard Röhm fragte bei seinem Partei-Kollegen, Verkehrsminister Winfried Hermann, anlässlich dessen Auftrittes in Singen nach. Der konnte nur mit einem Achselzucken die vorgelegten Erkenntnisse aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler tritt nun die Flucht nach vorne an. Er will sich gar nicht erst als Detektiv üben, um in verschiedenen bürokratischen Ebenen einen Ansprechpartner ausfindig zu machen, sondern wendet sich gleich an die Chefetage. Der erste Mann im Vorstand der Bahn AG, Richard Lutz, sieht sich nun mit einem Brief konfrontiert, in dem Häusler unverblümte Kritik an seinem Unternehmen ausübt. Von einem "höchst unbefriedigenden Zustand und einer untragbaren Situation für Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität", schreibt Häusler und fordert im Namen des Singener Gemeinderats die Bahn unverzüglich dazu auf, die Aufzüge wieder instand zu setzen. Weite Verzögerungen schadeten der Glaubwürdigkeit der Bahn noch mehr als bisher schon.

Der schöne Traum

Während Häusler einen harten Appell an die Bahn richtet, wählt der kreisweite Behindertenbeauftragte, Oswald Ammon, öffentlich bittere Ironie als Form der Aufarbeitung des Falles. Er erzählt das "Märchen von den Aufzügen", schildert die vielen schrägen Episoden der Termin-Versprechungen und bemüht einen Vergleich mit dem unendlichen Flughafen von Berlin. Dann berichtet Ammon in Anlehnung an den amerikanischen Menschenrechtler Martin Luther King über seinen Traum von barrierefreien Bahn-Zugängen und hilfsbereiten Mitarbeitern. Die Deutsche Bahn will laut neuester Kunde ab Freitag die Aufzüge instand setzen. Ammon zweifelt aber stark an, dass zumindest ein Teil seines Traums real wird.