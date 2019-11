von Nicola M. Westphal

Herr Schultheiss, was ist für Sie richtig guter Blues?

Zunächst: Richtig guter Blues ergreift mich. Dabei mache ich mir schon lange Gedanken darüber, warum ich und viele andere diese Erfahrung machen. Inzwischen meine ich, eine einleuchtende Antwort gefunden zu haben: Guter Blues bestätigt uns einerseits in unserem Leiden an der Welt und erfüllt uns andererseits mit Hoffnung. Er hat eine befreiende Wirkung auf das Seelenleben, gerade weil er nichts beschönigt und zugleich nicht in negativen Gefühlen stecken bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass John Lee Hooker das im Sinn hatte, als er in einem seiner Songs dem Blues heilende Kräfte zusprach (“The blues is the healer“).

Und wie lässt sich das übernehmen?

Es es ein hoher Anspruch, dieser Musik und den Menschen, die sie unter den schwierigen Lebensbedingungen erschaffen haben, gerecht zu werden. So haben sich die weißen Blues-Größen der 60er und 70erJahre (wie beispielsweise John Mayall, die Allman Brothers oder die Rolling Stones) nicht umsonst so intensiv mit den Ursprüngen dieser Musik auseinandergesetzt, um die Songs dann auf kreative Weise für sich selbst zu adaptieren. Auch lebt richtig guter Blues entscheidend davon, dass die Musiker in der Lage sind, das Publikum durch ihre Persönlichkeit zu berühren.

Ihre Formation „Blossbluez“ besteht aus sieben Musikern, die vorwiegend aus dem Freiburger Raum stammen. Sie spielen seit mehr als 30 Jahren zusammen. Wie haben Sie sich als Band gefunden?

Genau genommen existiert die Band sogar schon seit 40 Jahren. Drei junge in Freiburg lebende Musiker wollten damals eine Bluesband gründen und suchten Verstärkung. Ich begann damals gerade in Freiburg mit meinem Philosophiestudium und stieg auf Nachfrage eines gemeinsamen Freundes als Sänger und Mundharmonikaspieler ein. Heute sind immerhin noch drei Mitglieder der Ursprungsbesetzung an Bord: Martin Aichele aus Freiburg, der aus Gottmadingen stammende Michael Zolg und ich.

Wie würden Sie den Stil Ihrer Band beschreiben?

Der ironische Unterton unseres Bandnamens legt nahe, dass wir „bloß“ Blues spielen. Blues ist die Basis, aber wir wollen ja nicht fremdes Material eins zu eins kopieren, sondern den Blues auf unsere Weise interpretieren. Dabei, aber gerade auch dann, wenn wir unsere eigenen Stücke spielen, kommen auch Elemente aus Jazz, Funk, Soul und Rock zur Geltung. Aus diesem Grund beschreiben wir unseren Stil auf einen Vorschlag Martin Aicheles hin auch gerne als eine „soulful funky rocking jazzy blues fusion“.

Bei Blues denke ich an rauchige Kneipenatmosphäre und den direkten Kontakt zwischen Musikern und Publikum. Sie spielen vor allem im süddeutschen Raum, auf fast allen angesagten Bühnen, in speziellen Bluesclubs, aber auch vor ganz großem Publikum auf Open-Air-Veranstaltungen. Wie ändert sich der Auftritt bei Großveranstaltungen für Sie, wie gehen Sie damit um?

Ich sehe das genauso: Der Blues ist am besten in kleineren, intimen Clubs aufgehoben, wo es für die Musiker leichter ist, mit dem Publikum zu kommunizieren. Spielen wir auf größeren Bühnen, konzentriere ich mich persönlich gerne auf Personen im Publikum, die besonders mitgehen. Deren Begeisterung wirkt zurück und verstärkt die eigene Freude am Spielen. Wenn das funktioniert, ist die Atmosphäre fast so wie in einem kleinen Club.

Immer wieder laden Sie Gastmusiker auf die Bühne, darunter auch Größen wie den US-amerikanischen Bluessänger Guitar Crusher, mit dem Sie im Jahr 2017 nicht nur auf Tour waren, sondern auch das Album „Cooking Live!“ eingespielt haben. Was hat den Reiz der Zusammenarbeit ausgemacht?

„Crusher“, wie er in der Szene genannt wird, „hat“ nicht nur den Blues, nein, er „ist“ gleichsam der Blues! Bei ihm wirkt nichts gekünstelt – selbst wenn er spricht, meint man, ihn singen zu hören. Er stammt aus North Carolina und ist mit Blues und Gospel aufgewachsen. Das macht sich an wichtigen Details bemerkbar, der Phrasierung oder dem Umgang mit dem Rhythmus.

Die CD erntete hervorragende Kritiken. Ist ein Folgeprojekt geplant?

Es wäre wunderbar, wieder mit Crusher auf der Bühne zu stehen. Ob es dazu kommen wird, hängt allerdings von schwer zu beeinflussenden Bedingungen ab, unter anderem davon, ob es für ihn in seinem Alter – er ist mittlerweile 88 Jahre – noch möglich ist, weite Reisen auf sich zu nehmen.

Zur Gruppe

Zu den Blossbluez gehören Carlo Schultheiss (Singen): Vocals, Bluesharp, Keyboards; Martin Aichele (Buchenbach bei Freiburg): Gitarre; Werner Englert (Emmendingen): Saxophon, Flöte; Michael Zolg (Freiburg): Saxophon; Klaus Dindorf (Pfullendorf): Posaune; Sebastian Lorenz (Freiburg): Bass; Arno Schorrer-Maier (Freiburg): Schlagzeug.

Das Konzert findet am Samstag, 9. November, in im Kulturzentrum Gems in Singen statt. Für das musikalische Warm-Up sorgt das „Down Home Blues Duo“.