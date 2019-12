von Saskia Biehler

Mit gleich drei Premieren unterschiedlicher Art startete das Blasorchester Singen in das Festkonzert unter dem Motto „Mythen, Märchen und Legenden“. Das Konzert selbst ist mittlerweile schon zu einem festen Bestandteil in der Weihnachtszeit geworden. Die größte Besonderheit im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren war in der ersten Hälfte des Abends zu finden. Erstmalig trat dort der Popcorner-Chor unter der Leitung von Melinda Liebermann auf.

Nicht nur die Bühnenoutfits waren dabei bunt, sondern auch die abwechslungsreiche Liedauswahl. Mit sowohl besinnlichen als auch schwungvollen Weihnachtsliedern brachten sie Vorfreude aufs Fest in die Stadthalle. Musikalisch unterstützt wurde der Chor von Cristina Marton am Klavier. Melinda Liebermann betonte jedoch, dass es sich bei den Liedern rund um den Weihnachtsmann – ganz im Gegensatz zum Programmschwerpunkt des Orchesters – nicht um eine Legende handele: „Es gibt ihn wirklich. Ich habe ihn bereits gesehen“, versicherte sie, um dies anschließend mit ihren Sängern in „On the Roof“ (zu Deutsch: „Auf dem Dach“) zu besingen.

David Krauses Premiere als Festkonzert-Dirigent

Die zweite Premiere gab Dirigent David Krause, der erst seit März dieses Jahres die Leitung des Blasorchesters übernommen hat. Für ihn war es sein erstes Festkonzert mit diesen Musikern. Dies meisterte er aber gelungen und trat erfolgreich in die Fußstapfen von Vorgänger Michael Stefaniak. „Mythen, Märchen und Legenden“ war der Titel des Abends, der durchgängig umgesetzt wurde. Als Einstieg wurde die versunkene Stadt Atlantis mit Alexander Reubers Orchesterwerk eindrucksvoll zum Leben erweckt. Perkussionist Leander Biehler musste während dieses Werks gleich in zwei Rollen auftreten. Für sein Solo musste er die Becken schnell beiseite legen und zum Klavierhocker eilen.

Das Publikum bekam noch weitere Legenden zu hören. Im weiteren Verlauf des Konzertes wurde Bert Appermonts Komposition zu dem Roman „Gulliver‘s Travels“ vorgetragen. In vier Sätzen führte die Reise durch das Land der Zwerge, das Reich der Riesen, eine schwebende Insel sowie ins Land der Pferde. Weiterer Teil der märchenhaften Werke war Fritz Neuböcks Tonschöpfung über den Riesen Erla und seiner Liebe zu der schönen Meerjungfrau Blonderl sowie Carlos Marques Werk über die antike Geschichte der eitlen Königin Cassiopeia.

Zugabe mit Orchester und Chor

Sicherlich ein Höhepunkt war die Auswahl an Stücken aus dem Musical „Les Miserables“ von Claude-Michel Schönberg. Seit der erneuten Verfilmung im Jahr 2012 inklusive eines Oscargewinns erfreuen sich die Melodien daraus wieder großer Beliebtheit. Unter anderem wurde der Hit „Ich habe geträumt vor langer Zeit“ gespielt.

Nach dieser überzeugenden Darbietung wurde von den Zuhörern berechtigterweise eine Zugabe eingefordert, welche noch einmal alle Musiker auf die Bühne brachte. Während aus verschiedenen Richtungen Trompetenklänge zu vernehmen waren, begaben sich auch die Chorsänger wieder zur Bühne. Gemeinsam mit dem Blasorchester trugen sie „Stille Nacht, Heilige Nacht“ vor und bildeten den feierlichen Abschluss der Veranstaltung.

Zu guter Letzt feierten die neue Uniform ihre Premiere, die Dank der Unterstützung vieler Sponsoren für das Blasorchester Singen angeschafft werden konnte.