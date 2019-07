David Krause heißt der neue musikalische Leiter des Blasorchesters der Stadt Singen (BOS). Erstmals präsentiert er sich mit den Musikern beim Sommerkonzert am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr beim Gartenlokal Roter Rettich hinter dem Hohentwielstadion an der Friedinger Straße, wie das BOS in einer Pressemitteilung ankündigt.

Unter dem Motto „Beats im Beet“ soll den Besuchern ein beschwingter Sommerabend geboten werden. Das Bewirtungsteam vom Roten Rettich und die Verantwortlichen des BOS haben nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr neu geplant, um auch einem größeren Besucherandrang Herr zu werden. Die Versorgung mit Speisen und Getränken sei somit gesichert.