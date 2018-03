Singen Blasmusikverband stellt Programm vor: 7000 Musiker werden beim Verbandsmusikfest erwartet

Für Mitglieder von Musikvereinen ist es sicherlich der Höhepunkt des Jahres: 250 Helfer werden bei dem Ereignis im Einsatz sein. Am 8. Juni beginnt das dreitägige Fest mit einem Open-Air mit Vlado Kumpan auf dem Rathausplatz

Singen – „Wir sind dabei" ist auf großen Bannern in 83 Gemeinden im Einzugsgebiet des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee zu lesen. Mit den Bannern weisen die Musikvereine in den jeweiligen Gemeinden darauf hin, dass sie beim Verbandsmusikfest aus Anlass des 125-jährigen Bestehen des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee vom 8. bis 10. Juni in Singen mitwirken.

Mit einer kleinen Matinée startete der Blasmusikverband im Autohaus Bach ins Festjahr. Die musikalische Umrahmung hatte das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen unter Leitung von Tobias Probst übernommen und eröffnete die Matinée schwungvoll mit "Skydive". Verbandspräsident Johannes Steppacher freute sich neben Schirmherr Oberbürgermeister Bernd Häusler und Catharina Scheufele vom Fachbereich Kultur bei der Stadt Singen, auch Ehrenpräsident Ulrich Kiecza und Ehrendirigent Heinrich Braun begrüßen zu können. Steppacher bedankte sich beim Oberbürgermeister für die großzügige Unterstützung der Stadt bei der Organisation des Verbandsmusikfests im Juni.

Weitere Dankesworte richtete er an Klaus Bach, einem Hauptsponsor, für dessen Engagement, an alle weiteren Sponsoren und an seinen Stellvertreter Jürgen Schröder, in dessen Händen seit mehr als zwei Jahren die Organisation der Großveranstaltung liegt. „Ich erkläre die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum für eröffnet“, waren Steppbachers abschließende Worte.

Jürgen Schröder stellte das Programm im Detail vor. Nachdem es in Singen aufgrund der Bautätigkeiten nach den Worten von OB Häusler brumme, versprach Jürgen Schröder seinerseits, dass während des Fests vom 8. bis 10. Juni aus dem Brummen in der Stadt ein Klingen werden würde. Eröffnet wird das Verbandsmusikfest unterm Zeltdach auf dem Rathausplatz mit einem Open-Air am Freitag, 8. Juni, mit Vlado Kumpan. Hierzu versprach Klaus Bach, Sponsor des Open-Airs, noch einige Höhepunkte als Überraschung.

Etwa 7000 Musiker werden am Verbandsmusikfest in irgendeiner Form teilnehmen und insgesamt erwartet der Verband über das Wochenende ungefähr 12 000 Gäste in Singen. Die Bewirtung und Betreuung der Gäste haben die vier Musikvereine der Singener Stadteile Beuren an der Aach, Bohlingen, Friedingen und Überlingen a. R. übernommen. Diesen sprach Schirmherr Oberbürgermeister Häusler an diesem Morgen seinen Dank aus. Das Verbandsmusikfest sei eine von über 80 Veranstaltungen im Rahmen von „Singen in Takt 2018“ und der Stadtrat habe 200 000 Euro zur Verfügung gestellt, um den Kulturschwerpunkt 2018 zu veranstalten. Es geht nach dem Verbandsmusikfest nahtlos weiter: Catharina Scheufele knüpfte an die Worte von OB Häusler an und kündigte weitere kulturelle Angebote an. Sie erläuterte, welche hochkarätige weitere Veranstaltungen in den nachfolgenden fünf Wochen unter dem Zeltdach auf dem Rathausplatz und während des ganzen Jahres unter dem Stichwort „Singen in Takt 2018“ stattfinden werden.

Programm