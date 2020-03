von Elisabeth Stauder

„Wir vertreten die Interessen von 86 Vereinen. Unser Ziel, die Blasmusik zu unterstützen und zu fördern, gehen wir unabhängig und überparteilich an. Ein besonderer Schwerpunkt gilt dabei der Bläserjugend“, so umschrieb Präsident Johannes Steppacher in seinem Tätigkeitsbericht die Arbeit des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee.

Dieser hatte die Vertreter der Mitgliedsvereine am vergangenen Sonntag zur Jahreshauptversammlung in die Hegau-Hallen nach Hilzingen eingeladen. Der Musikverein Weiterdingen hatte die Bewirtung übernommen sowie die musikalische Umrahmung der Versammlung.

299 Mitglieder wurden ausgezeichnet

Die Bedeutung von Jugendarbeit und Jugendausbildung – nicht nur in den Musikvereinen sondern auch im Verband – wurde im Verlauf der Versammlung durch Zahlen und Fakten unterstrichen. So nahmen laut Verbandsjugendleiter David Krause im April 2019 17 Jugendorchester an einem Wertungsspiel für Jugendorchester teil. Dabei wurden von den zwei Jurys durchweg gute Ergebnisse und die hohe Qualität der Jugendorchester und der dahinter stehenden Instrumentalausbildung bestätigt.

299 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Verbandsgebiet konnten 2019 nach entsprechenden Prüfungen ein Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) in Bronze, Silber oder Gold in Empfang nehmen.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Auch der stellvertretende Verbandspräsident Frank Bruschinsky konnte zur Arbeit des Verbandsjugendorchesters eine überaus positive Bilanz ziehen. Bei zwei Konzerten bewiesen jeweils an die 45 bis 50 jugendliche Musiker aus dem Verbandsgebiet unter Leitung von Kuno Rauch ihr überdurchschnittliches Können beim konzertanten Musizieren.

Der Musikverein Weiterdingen als Gastgeber unterhielt die Funktionsträger der Mitgliedsvereine unter Leitung von Andreas Jeck am Anfang und am Ende der Jahreshauptversammlung des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee. | Bild: Elisabeth Stauder

Voraussetzung um in diesem Orchester mitspielen zu dürfen ist das JMLA in Silber und die Teilnahme an bis zu vier Probephasen. Für die im Verband wirksame Jugendförderung spricht auch die Tatsache, dass doch 36 Prozent der beinah 5700 Aktiven unter 18 und immer noch 55 Prozent unter 27 Jahren sind.

Neubau für Bildungsakademie ab Sommer

Großen Anteil an der Aus-und Fortbildung nicht nur der Jugendlichen, sondern beispielsweise auch der Funktionsträger in den Vereinen, hat die Bildungsakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) in Staufen. Mit deren Neubau bei geschätzten Kosten von 20 Millionen Euro werde im Sommer begonnen, verriet Verbandspräsident Steppacher: „Die Finanzierung ist durch Landeszuschüsse, Eigenmittel und Kreditaufnahmen gesichert. Die Vereine werden nicht in Anspruch genommen.“

Die Gewährung des nicht unerheblichen Landeszuschusses bestätigte die anwesende Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, die wie Bürgermeisterstellvertreter Sigmar Schnutenhaus betonte, wie wichtig die Musikvereine und vor allem deren Jugendarbeit sind. Neben den Jugendlichen können neue Musiker auch aus der Zielgruppe der Erwachsenen gewonnen werden. Hierzu gab es in einem Kurzreferat Tipps von Marco Geigges.

Goldene Nadel für Helmut Hubov

Eine besondere Freude war für Steppacher die Verleihung der Goldenen Verdienstnadel des BDB an Verbandsdirigent Helmut Hubov für dessen 20-jährige aktive Tätigkeit in Bund und Verband und die Ernennung des aus dem Präsidium ausscheidenden Hermann Leiz zum Ehrenmitglied des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee.