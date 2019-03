Trotz sonnigen Frühlingswetters wehte den Organisatorinnen der Aktionen um den Internationalen Frauentag in der Singener Innenstadt ein kalter Wind um die Ohren. Denn leider stießen die Beiträge, die in der Fußgängerzone gezeigt wurden, bei der Bevölkerung, die zufällig in der Stadt unterwegs war, nur auf geringes Interesse. Ob es nur an den Fasnachtsferien lag? Das Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ stand in diesem Jahr im Fokus, doch wie sieht es generell mit der Gleichberechtigung aus? Auch in diesem Jahr werden Frauen nach dem Zahlen des Statistischen Bundesamtes wieder bis zum 18. März umsonst arbeiten. Dieser so genannte „Equal Pay Day“ markiert die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, die gemessen an dem Durchschnittsbruttostundenlohn im Jahr 2018 21 Prozent betrug. Daran hat sich leider nichts geändert. Deshalb ist es umso wichtiger, wenn Frauen (und Männer) darauf pochen, dass es gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit gibt. Wünschenswert wäre auch, dass sich mehr Frauen in politischen Ämtern engagieren. Man wird sehen, ob es die Parteien bei der Kommunalwahl schaffen, mehr Frauen in die Gemeinderäte zu bekommen. Der Wille, die Listen für die Wahlen paritätisch mit Frauen und Männern zu besetzen, ist da – aber oft fehlt es den Frauen wohl auch an Mut und Engagement, diese Herausforderung anzunehmen.