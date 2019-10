von Holle Rauser

Der FDP-Kreisverband hat in seiner Jahresversammlung in Singen Birgit Homburger zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die frühere Bundespolitikerin und Kreisrätin der Liberalen löst Elke Metzler ab, die aus familiären und beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl antrat. „Wir leben in politisch bewegten Zeiten, in denen wir uns als freiheitliche Partei positionieren müssen“, machte Homburger deutlich. Sie erlebe derzeit in der Politik eine „massive Emotionalisierung“. „Es zählen keine Fakten, sondern das Gefühl“, so Homburger. Sorge bereite ihr die Aussage etwa der Klimaschutz-Bewegung Extinction Rebellion, wonach die Demokratie keine Lösung für die derzeitigen Probleme bereithalte. „Nichts steht über der Demokratie. Sie ist eine große Errungenschaft, um die wir jeden Tag kämpfen müssen.“

Für die Kreis-FDP sieht Homburger die Landtags- und Bundestagswahl 2021 im Fokus: „Es ist wichtig, dass wir hier vor Ort gut aufgestellt sind.“ Wie das passieren soll, umriss die neue Vorsitzende folgendermaßen: „Wir müssen deutlich unsere Position klar machen und Debatten führen, auch wenn wir anecken.“ Dies gelte vor allem für Gespräche über den Klimaschutz. Die Kreistagsfraktion habe viele Vorschläge zu Klimaschutzmaßnahmen gemacht, etwa zur Verbesserung des ÖPNV. „Wir müssen uns da als FDP nicht verstecken.“

Kampf gegen extremistische Strömungen

Auch der Landtagsabgeordnete Jürgen Keck sprach sich dafür aus, zur politischen Haltung zu stehen. Er appellierte an die Mitglieder, gegen die „extremistischen Strömungen von links und rechts“ zu kämpfen und den Wohlstand und das soziale Gefüge zu verteidigen. Aus dem Landtag berichtete Keck, dass die Bemühungen, im Rahmen der Reaktivierung alters Bahnstrecken die Strecke Singen-Etzwilen zu prüfen, erfolgreich waren. „Diese Verbindung kann nach Eröffnung des Einkaufzentrums Cano in Singen sehr interessant werden“, so Keck.

Zum Volksbegehren Artenschutz – Rettet die Bienen sagte Keck: „Jeder ist für Artenvielfalt, aber das Bashing auf die Landwirte ist falsch. Werde der Gesetzentwurf des Volksbegehrens Artenschutz umgesetzt, bedeute dies für viele Landwirte das Aus.

Man müsse die eine oder andere Diskussion mit den Bürgern auch emotionaler führen. „Das haben wir im Kommunalwahlkampf erlebt“, sagte Homburger.

„Das Thema ist schnell hochgekocht“, erläutert die Vorsitzende. Homburger: „Dafür ist jeder. Aber man muss sich dann auch einmal überlegen, was tue ich selbst eigentlich dafür?“ Die Praxis der „Elterntaxis“ sei ein Beispiel. „Laufen, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule zu fahren, ist in einem kleinen Ort durchaus denkbar“.