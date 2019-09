von SK

Die Erstklässler in Singen wurden an ihren Schulen herzlich willkommen geheißen.

Waldeck-Schule Singen

Freuen sich schon auf den neuen Lebensabschnitt: die Mädchen und Jungen der Klasse 1a der Waldeck-Schule in Singen, hier mit ihrer Klassenlehrerin Jennifer Leukel. Bild: Waldeck-Schule

Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 1b der Waldeck-Schule Singen mit ihrer Klassenlehrerin Andrea Armbrust. Bild: Waldeck-Schule

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1c mit Klassenlehrerin ­Susanne Pagel und Co-Lehrerin Tanja Bär. Bild: Waldeck-Schule

Ab jetzt wird‘s ernst: Klassenlehrerin Christina Dietrich begleitet die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1d an der Waldeck-Schule bei ihren ersten Schritten ins Schulleben. Bild: Waldeck-Schule

Grundschule Beuren an der Aach

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 an der Grundschule in Beuren an der Aach mit ihrer Klassenlehrerin Monika Keller. Bild: Grundschule