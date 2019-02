Hausen Bilder vom Schmutzigen Dunschtig in Hausen an der Aach

Im Singener Stadtteil Hausen an der Aach hat die Reblauszunft in bewährter Manier die Kindergartenkinder befreit. In der Eichenhalle wurde auch wieder das beliebte Schnörrle-Essen angeboten. Das ist im Hegau ein ganz besonderes Fasnachts-Event.