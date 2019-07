von Sabine Tesche

Der Eichenhain an der Mühlenstraße in Singen war für die Besucher des Weinfestes bisher eher unbekannt – das wird sich in Zukunft ändern. Die einstimmige Meinung der Gäste lautete: Unter den Bäumen entsteht eine ganz besondere Atmosphäre.

