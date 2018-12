von Sabine Tesche

Der Singener Hüttenzauber zieht auch bei weniger schönem Wetter die Besucher an. Wem es auf dem Markt zu kalt wird, den zieht es in die beheizte Erdinger Urweisse Hütt'n. Hier spielte am Samstag das Albsound Trio, und mit einem Mix aus Volksmusik, Oldies und Partyklassikern sorgten sie für gute Laune und Stimmung. Wer mehr wissen möchte welche live Bands hier auftreten erfährt dies unter Weihnachtsmarkt-singen.de.

